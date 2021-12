Le numéro 605 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! | La technologie

À propos des conteneurs, des ports, des matières premières et des économies. Il y a quelques semaines, le directeur de la consommation d’une marque importante du secteur était sincère avec la presse et reconnaissait que sa lettre aux Rois Mages ne reflétait qu’un seul souhait : obtenir des conteneurs et des navires pour que leurs majestés puissent transporter les cadeaux ils attendaient dans quelque port d’Extrême-Orient et les amènent en Europe. Et c’est qu’en seulement six ans, le plan Made in China 2025 a permis que le processus de transition économique visant à changer le rôle mondial du pays asiatique en tant qu’« usine mondiale » soit un succès complet. Le géant économique est devenu un leader mondial de la production de biens de haute technologie, une superpuissance experte qui cherche également à réduire sa dépendance et à produire 70 % des matériaux nécessaires.

L’atteinte des objectifs proposés a permis de quitter le rôle d’exportateur de biens à faible valeur ajoutée pour devenir le leader mondial de la fabrication de télécommunications. Comme si cela ne suffisait pas, la Chine compte sept des dix ports les plus importants du monde, dont Shanghai, le plus fréquenté au monde et qui a déplacé en 2020 43,5 millions de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, unité de mesure du transport maritime exprimée en conteneurs). ). En Europe, Rotterdam est la référence ; et, en Espagne, Valence est, en termes de trafic de conteneurs, le plus fréquenté de la Méditerranée, avec une relation très étroite avec le pays de l’Est.

Si à ce contexte on ajoute que 80% de ce que nous consommons nous arrive par bateau, le manque de semi-conducteurs, le blocus du canal de Suez en mars ou la fermeture par COVID-19 du port chinois de Ningbo-Zhoushan, nous avons à Les taux de fret sur la route Shanghai-Rotterdam ont grimpé à 13 400 $, soit une augmentation de 442 % en glissement annuel (la route inverse, 1 577 $), avec des retards dépassant huit semaines. Cela a entraîné une hausse considérable des prix, ce qui laisse la plus forte variation annuelle de l’IPC depuis septembre 1992, à 5,5 %. L’ère de la mondialisation a fait place à une étape d’autonomie stratégique. Il est temps d’économiser.

