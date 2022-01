Le numéro 9 Auburn remporte la 10e victoire consécutive, 81-66 contre la Caroline du Sud

Wendell Green Jr. a marqué 22 points, un sommet de la saison, et Auburn, numéro 9, a battu la Caroline du Sud 81-66 pour sa 10e victoire consécutive mardi soir.

Les Tigers (13-1, 2-0 de la Conférence du Sud-Est) étaient en hausse de 21 points en seconde période avant que les Gamecocks ne le coupent à 63-55 avec environ sept minutes à jouer. Mais Green s’est de nouveau avancé avec deux tirs francs et Walker Kessler de 7 pieds 1 pouces a bloqué un panier alors qu’Auburn a ouvert 2-0 dans la ligue pour la première fois en quatre ans.

Auburn a atteint le Top 10 pour la première fois cette saison – et la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons – et n’a eu aucun mal à justifier sa place de choix contre les Gamecocks.

Green était pratiquement imparable au cours des 20 premières minutes, le deuxième de 5 pieds 11 pouces marquant 14 points alors qu’il réalisait six des 10 tirs et capturait cinq rebonds. Green a six points dans une course de 17-5 des Tigers pour prendre le contrôle.

Green a joué à trois points pour augmenter la marge à 12 points. Lorsqu’il a fait sauter la défense pour un lay-up incontesté deux minutes plus tard, un entraîneur frustré de la Caroline du Sud, Frank Martin, a appelé le temps mort.

Rien des Gamecocks n’a arrêté Green, qui, quelques instants plus tard, s’est connecté sur un long pointeur flottant à plusieurs mètres derrière la ligne pour monter 44-27.

Le gardien d’Auburn Wendell Green Jr. (1) se dirige vers le cerceau contre le gardien de Caroline du Sud Devin Carter, à droite, pendant la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA le mardi 4 janvier 2022, à Columbia, SC (AP Photo/Sean Rayford )

Kessler, le transfert de Caroline du Nord, venait de réaliser un triple-double (16 points, 10 rebonds, 11 blocs) lors de la victoire d’Auburn sur LSU la dernière fois.

Et Kessler était présent dans celui-ci, sa longueur empêchant la Caroline du Sud de se rapprocher du panier alors qu’Auburn a dominé les Gamecocks 24-8 aux points dans la peinture.

Kessler n’était pas loin d’un deuxième triple double consécutif, terminant avec 12 points, 10 rebonds et quatre des six tirs bloqués d’Auburn.

Les Tigers n’avaient pas remporté autant de victoires consécutives depuis qu’ils avaient remporté 12 victoires consécutives à la fin de la saison 2018-2019. Cette séquence s’est terminée dans le Final Four, une défaite de 63-62 en demi-finale contre Virginia.

Erik Stevenson a égalé son sommet de la saison avec 25 points pour la Caroline du Sud.

Auburn: Les Tigers jouent comme la classe de la SEC en ce moment, après une victoire sur le LSU classé avec une performance dominante pour leur quatrième victoire consécutive sur la Caroline du Sud. Auburn a tiré 53 pour cent (29 sur 55), sa meilleure performance de la saison.

Caroline du Sud : Les Gamecocks, avec neuf nouveaux visages sur la liste, ont déjà dépassé le total de victoires de l’an dernier au cours d’une saison désastreuse de 6 à 15. Mais l’équipe n’est pas prête à rivaliser avec les équipes les plus profondes et les plus talentueuses de la SEC.

Auburn rentre chez lui pour jouer contre la Floride samedi soir.

La Caroline du Sud entame samedi un swing de deux matchs sur la route à Vanderbilt.