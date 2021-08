Le numéro de septembre de Vogue vise l’inclusivité : est-ce que ça marche ou est-ce juste symbolique ? 10z viral

Quelqu’un a mentionné dans les commentaires qu’il y avait une rumeur selon laquelle Adele serait la cover girl du numéro de septembre de Vogue. Si seulement! Au lieu de cela, nous obtenons ce numéro de septembre qui… ce n’est pas génial, soyons honnêtes. Je sais ce qu’Anna Wintour recherchait, vraiment. Je comprends l’idée sous-jacente, et si même si vous ne comprenez pas les idées sous-jacentes, l’histoire de couverture d’auto-félicitations nous prend par dessus la tête : diversité, inclusion, fini le sizeism ou le racisme ! Nous sommes toujours âgistes, ne vous inquiétez pas !

Les « modèles de couverture » sont Kaia Gerber, Anok Yai, Ariel Nicholson, Bella Hadid, Lola Leon (dans le coin droit), Sherry Shi, Yumi Nu et Precious Lee. Precious est “le modèle noir qui n’est pas une taille d’échantillon”. Yumi Nu est “le mannequin asiatique qui n’est pas une taille d’échantillon”. Bella est une femme semi-palestinienne présentant des blancs. Kaia est du pain blanc. Sherry est sino-américaine. Anok est soudano-américain. Ariel est une femme trans. Lola est mi-cubaine et mi-italo-américaine. Alors, quand on prend un moment pour identifier ces femmes et saisir ce que Vogue essaie de représenter, comment vous sentez-vous ? Cela vous semble-t-il « trop peu trop tard » ? Est-ce que cela ressemble à du jetonisme ? A-t-on l’impression que l’idée était bonne, mais que l’exécution est nulle ? Parce que surtout, j’ai l’impression que c’est une mauvaise photo pour la foutue couverture. On dirait que la seule chose qui unit ces femmes est la jeunesse et les cheveux lissés avec des parties centrales.

Comme je l’ai dit, l’article de couverture de Vogue est très élogieux car divers professionnels de l’industrie de la mode semblent choqués par le fait qu’ils ne peuvent pas s’en sortir. Ils veulent désespérément rendre l’industrie de la mode blanche et mince à nouveau et ils font seulement semblant d’être heureux de cette nouvelle tournure des événements tout en se murmurant fiévreusement “mais qu’en est-il des tailles d’échantillons ?!?!” Ce paragraphe était particulièrement riche :

Il est tentant de parcourir les visages de ces pages et de constater l’éclatement des normes de beauté : il n’y a pas de type dominant, pas de standard singulier auquel les lecteurs peuvent se mesurer. Pendant bien trop longtemps, cette norme était mince comme les os, douloureusement jeune, cisgenre et, par une marge écrasante, blanche. Une telle uniformité semble maintenant scandaleuse, à la fois archaïque et en décalage avec une culture se réjouissant de la visibilité acharnée de personnes qui reflètent la splendide multiplicité de notre société mondiale moderne. Pourtant, l’esprit s’accroche à cette idée que les normes de beauté ont disparu: il est toujours, bien sûr, d’être une femme mince et traditionnellement jolie blanche, comme pourraient en témoigner les stars féminines les plus suivies de TikTok, Charli D’Amelio et Addison Rae. . Sur Instagram, des publicités de lingerie mettant en scène des femmes aux rouleaux de graisse voluptueux alternent avec d’autres pour des produits promettant une perte de poids post-pandémique rapide. Il y a encore du travail à faire sur ce front.

Je suis désolé, c’est tout un gâchis. Voici un cookie pour “essayer” cependant. Je sais que tu ne le mangeras pas.

