Le numéro de téléphone de Mark Zuckerberg a été divulgué lors du piratage massif de Facebook – .

Facebook a été piraté en août 2019, lorsque des attaquants ont saisi les données personnelles de 533 millions de comptes, y compris des e-mails et des numéros de téléphone. Plus tôt cette année, le piratage a fait la une des journaux alors que des inconnus vendaient l’accès à la base de données en ligne. Moyennant des frais, vous pouvez associer un identifiant d’utilisateur Facebook à un numéro de téléphone ou vice-versa, en supposant que les données de la personne ciblée soient incluses dans le piratage. La violation de données a ensuite refait surface il y a quelques jours lorsque les gens ont découvert que la base de données était publiée sur un forum. Facebook a eu une réaction quelque peu insensible au nouveau développement, affirmant que la vulnérabilité de sécurité qui permettait le piratage avait été corrigée. La société a négligé le fait que certains de ces e-mails et numéros de téléphone n’ont pas changé et que la violation pourrait encore avoir un impact sur certaines personnes. Il existe un moyen de vérifier si vos données ont été incluses dans le piratage, ce qui devrait vous aider à prendre des mesures supplémentaires.

Dans une tournure incroyablement ironique, les chercheurs en sécurité ont découvert que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, est l’une des personnes dont les données ont été divulguées. Non seulement cela, mais la base de données comprenait son numéro de téléphone. Comme si cela ne suffisait pas, les chercheurs ont découvert que Zuckerberg était un utilisateur de Signal, l’application de chat cryptée de bout en bout vers laquelle les utilisateurs de WhatsApp se sont précipités ces derniers mois, à la suite de cette autre controverse massive sur Facebook.

La réaction sourde de Facebook aux nouvelles de samedi s’est concentrée sur la sécurité de Facebook et a ignoré l’énorme éléphant dans la pièce.

Il s’agit d’anciennes données précédemment rapportées en 2019. Nous avons trouvé et résolu ce problème en août 2019. – Liz Bourgeois (@Liz_Shepherd) 3 avril 2021

Les données personnelles appartenant à plus de 533 millions de personnes sont entre les mains de hackers. Et ce genre de données ne changera jamais. Les informations personnelles telles que les e-mails et les numéros de téléphone peuvent être utilisées pour cibler des individus de différentes manières, même si la sécurité de Facebook protège tout le monde des violations précédentes.

La découverte que le compte Facebook de Mark Zuckerberg est inclus dans la brèche massive le décrit parfaitement. Une personne ayant accès à la base de données y a trouvé Zuckerberg. Et ce ne sont pas seulement les numéros de téléphone et les e-mails que contient la base de données. Heureusement, un chercheur en sécurité a trouvé les détails, mais toute autre personne qui y a accès détient les informations.

En ce qui concerne le #FacebookLeak, sur les 533 millions de personnes dans la fuite – l’ironie est que Mark Zuckerberg est malheureusement également inclus dans la fuite. Si les journalistes ont du mal à obtenir une déclaration de @facebook, peut-être lui donner un coup de fil, du tel dans la fuite? 📞😂 @ GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU – Dave Walker (@Daviey) 3 avril 2021

Dave Walker n’a pas partagé le numéro de téléphone réel de Zuckerberg, mais sa blague est un exemple de la façon dont ces informations peuvent être utilisées par des personnes qui ne devraient pas y avoir accès.

Dans un tweet ultérieur, Walker a découvert que le numéro de téléphone associé au compte Facebook de Zuckerberg était utilisé sur Signal.

Dans une autre tournure des événements, Mark Zuckerberg respecte également sa propre vie privée, en utilisant une application de chat dotée d’un cryptage de bout en bout et n’appartenant pas à @facebook Il s’agit du numéro associé à son compte issu de la récente fuite Facebook. https://t.co/AXbXrF4ZxE – Dave Walker (@Daviey) 4 avril 2021

Ainsi, non seulement les données de Zuckerberg ont été volées, mais la fuite a également révélé qu’il pourrait être un utilisateur actif de Signal.

Signal a connu une augmentation massive des téléchargements au début de 2021 après que WhatsApp a annoncé un nouveau changement de politique de confidentialité qui aurait dû entrer en vigueur le 8 février. L’énorme réaction des utilisateurs a forcé Facebook à reporter la mise à jour de la confidentialité au 15 mai, alors que des millions de personnes ont téléchargé Signal et Telegram en réponse aux changements de confidentialité prévus.

Comme WhatsApp, Signal propose un cryptage de bout en bout pour les chats. WhatsApp continuera à fournir la même protection de cryptage une fois les modifications de confidentialité appliquées. Mais l’application enverra plus de données utilisateur à Facebook liées aux fonctionnalités de commerce électronique de WhatsApp que les utilisateurs pourraient même ne pas utiliser.

Alors que la date limite d’acceptation des conditions d’utilisation de WhatsApp du 15 mai approche à grands pas, Mark donne l’exemple: https: //t.co/Mt5YksaAxL – Signal (@signalapp) 6 avril 2021

La raison la plus simple pour laquelle Zuckerberg est sur Signal est qu’il ne fait que vivre la concurrence. Une autre explication est qu’il devra peut-être utiliser Signal pour rester en contact avec des personnes qui autrement ne toucheraient pas WhatsApp.

Signal n’a pas manqué l’occasion de troller brillamment Facebook et Zuckerberg, rappelant aux gens de passer à Signal avant la date limite d’acceptation des conditions d’utilisation de WhatsApp le 15 mai. «Mark montre l’exemple», a déclaré Signal, faisant un lien vers une histoire détaillant la découverte que les données de Zuckerberg ont été incluses dans le piratage de 533 millions et qu’il est un utilisateur de Signal.

