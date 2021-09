Le numéro de téléphone du jeu Squid mène à des appels de farce dans la vie réelle 10z viral

Le numéro de téléphone figurant dans Jeu de calmar appartient apparemment à un vrai Sud-Coréen qui dit maintenant qu’il reçoit beaucoup d’appels de farces. Le dernier hit de Netflix a fait ses débuts ce mois-ci et est rapidement devenu un favori des fans. Créé et réalisé par Hwang Dong-hyuk, Squid Game est centré sur un jeu télévisé où les participants risquent leur vie pour gagner une grosse somme d’argent.

Inspiré par le penchant de la Corée du Sud pour les jeux télévisés, Squid Game a commencé avec 456 personnes en lice pour le prix. Ils jouent à ce qui semblait initialement être des jeux d’enfants traditionnels inoffensifs, mais chacun comportait une tournure mortelle. Le recruteur, joué par Gong Yoo, a remis une carte de visite contenant un numéro de téléphone à huit chiffres à Seong Gi-hun/No. 456 (Lee Jung-jae), lui offrant la chance de se joindre. Chauffeur ayant un problème de jeu, il a finalement décidé d’accepter l’offre dans l’espoir de mieux soutenir financièrement sa fille. Apparemment, le numéro que le vendeur a remis n’est pas fictif, car un citoyen coréen le possède.

Comme le rapporte le South China Morning Post, un homme d’une quarantaine d’années vivant dans la province du Gyeonggi reçoit environ 4 000 appels téléphoniques chaque jour depuis la première de Squid Game sur Netflix. Le propriétaire anonyme a révélé qu’il avait d’abord pensé qu’il s’agissait d’appels indésirables, ne sachant pas que son numéro de téléphone avait été accidentellement révélé lors de l’émission. Il n’a réalisé ce qui se passait réellement que lorsque les appelants l’ont informé de ce qui s’était passé. L’homme a ajouté que ses appelants sonnaient pour la plupart comme des enfants et qu’ils l’appelaient même très tôt le matin ; ils envoient également des messages texte et des photos.

En réponse à cela, un candidat marginal à la présidentielle en Corée du Sud a proposé d’acheter le numéro de téléphone. Huh Kyung-young du Parti national révolutionnaire est prêt à dépenser 100 millions de wons/85 000 $ pour acquérir les chiffres controversés de son propriétaire. Les véritables motivations du politicien sont incertaines, mais dans un article sur Facebook (par le même média), il a cité les nombreux appels de farce que le résident de Gyeonggi a reçus après les débuts de Squid Game dans son annonce. Pendant ce temps, Netflix serait en train de résoudre ce problème avec le propriétaire du numéro. Cependant, il ne semble pas qu’il soit prêt à le vendre, car il a ce numéro depuis 10 ans.

À ce stade, il ne semble pas que les parties concernées aient trouvé un terrain d’entente. Mais si quoi que ce soit, c’est une indication de la popularité Jeu de calmar est devenu pour Netflix. En supposant qu’une deuxième saison se concrétise en se concentrant sur un autre groupe de joueurs, cependant, ils feraient mieux de proposer un numéro de téléphone différent qui sera également certainement fictif.

Source : South China Morning Post

