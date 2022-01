Le numéro de téléphone présenté dans le film Netflix en tête des charts mène à la hotline NSFW

Cela est arrivé à nouveau. Quelques mois seulement après que Netflix a dû éditer Squid Game parce qu’il incluait un véritable numéro de téléphone, les téléspectateurs ont découvert qu’un numéro de téléphone dans le nouveau film de Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up, est réel. Contrairement au numéro Squid Game, le numéro Don’t Look Up appartiendrait à un endroit que vous ne devriez pas appeler pendant les heures de travail.

Don’t Look Up est une satire étoilée mettant en vedette DiCaprio et Jennifer Lawrence en tant que deux astronomes qui doivent convaincre le monde de se préparer à une comète entrante qui pourrait détruire la terre. Dans une scène, le Dr Mindy de DiCaprio est présenté dans un message d’intérêt public du gouvernement demandant aux gens d’appeler un numéro pour avoir « l’esprit tranquille » pendant la crise. Ce numéro est le 1-800-532-4500.

Il s’agit d’un numéro de téléphone donné pendant le film Don’t Look Up. Je viens de l’appeler. C’est une ligne de sexe par téléphone. Pensez-vous… qu’ils ont vérifié ce numéro avant de le mettre dans le film ? Est-ce un placement de produit pour le sexe par téléphone ? L’esprit est ahurissant. pic.twitter.com/LpaitgqA27 – Podcast en cours de lecture (@NowPlayingPod) 2 janvier 2022

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont affirmé avoir appelé le numéro et avoir obtenu une hotline téléphonique pour le sexe. « « Pourquoi Don’t Look Up a-t-il mis un numéro de téléphone sur leur film uniquement pour que ce soit une ligne sexuelle ????? » a demandé un autre. « C’est un numéro de téléphone donné pendant le film Don’t Look Up. Je viens de l’appeler. C’est une ligne téléphonique sexuelle », s’est demandé un autre utilisateur de Twitter. « Pensez-vous… qu’ils ont vérifié ce numéro avant de le mettre dans le film ? Est-ce un placement de produit pour le sexe par téléphone ? L’esprit est ahurissant. »

Si vous appelez le numéro, la voix d’une femme répond. « Bienvenue sur la hotline la plus chaude d’Amérique. Les gars, les femmes sexy attendent pour vous parler. Appuyez sur 1 maintenant. Mesdames, pour parler gratuitement à des gars intéressants et excitants, appuyez sur 2 pour vous connecter gratuitement maintenant », indique le message, rapporte PEOPLE. Netflix et le réalisateur Adam McKay n’ont pas commenté le problème, il n’est donc pas clair si cela était intentionnel ou non.

L’incident du Squid Game s’est cependant avéré être une erreur. Le numéro appartenait à un homme dans la quarantaine qui a déclaré aux médias sud-coréens qu’il avait reçu environ 4 000 appels par jour après la sortie de la série. Netflix et la société de production de l’émission auraient discuté avec l’homme de la résolution du problème. Quelques jours après que les informations sur le numéro de l’homme soient devenues virales, Netflix a accepté de changer le numéro de téléphone.

Hollywood utilise généralement les numéros de téléphone « 555 » pour éviter ces problèmes. L’un des cas les plus célèbres est survenu en 2003 lorsque Bruce Almighty de Jim Carrey a fourni « 776-2323″ comme numéro de téléphone de Dieu. Universal est revenu plus tard pour changer le numéro en un numéro 555 pour les sorties vidéo à domicile et les diffusions télévisées note le Chicago Tribune. Certains fournisseurs de services ont également cessé de donner « 867-5309 » afin que les nouveaux clients n’aient pas à faire face à des appelants demandant « Jenny ».