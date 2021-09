Le numéro un, en demi-finale après un match épique à Barcelone

17/09/2021 à 23:35 CEST

Cristina Moreno

Duel épique, l’un de ceux qui font des fans celui qui a donné le numéro un aux fans de l’Estrella Damm Barcelona Master. Deux heures et 17 minutes de combat authentique contre les tout nouveaux champions du Sardegna Open, Franco Stupaczuk et Ale ruiz (6-7, 6-4 et 6-4). Victoire importante, surtout après la défaite des couples numéro deux et trois au classement.

Paquito Navarro et Martin Di Nenno ils ont atteint leur huitième demi-finale de l’année à Barcelone en battant Fernando Belasteguín et Sanyo Gutiérrez dans l’un des matchs vedettes de la journée (6-3, 3-6, 6-2). Le couple formé par Javier Garrido et Juan Cruz Belluati sera votre rival dans l’avant-dernier tour. Andalouse et argentine ont confirmé leur projection à Barcelone en se débarrassant de Pablo Lima et Agustin Tapia, la paire numéro trois au classement (6-4, 3-6, 4-6). Sans aucun doute, la grande surprise du jour à Sant Jordi.

Oui, le script a été rempli lors du dernier match avec Fede Chingotto et Juan Tello, qui en un peu plus d’une heure a condamné leur duel contre Jesús Moya et Francisco Gil Morales (6-1, 6-4). Ils chercheront une place en finale contre Prince et Lebron.

Peinture féminine

De fortes émotions ont également été fournies par l’équipe féminine, où la Barcelonaise Lucía Sainz a mis le public dans sa poche avec une nouvelle victoire qui l’a emmenée en demi-finale. Sainz et son partenaire, Bea gonzález, ils faisaient face dans les chambres Delfi Brea et Tamara Icardo dans une rencontre qui s’annonçait intense et qui n’a pas déçu. 3-6, 6-3 et 7-5 dans un duel d’alternatives où Terrain et Icardo Ils ont commencé à dominer. Sainz et González, sous l’impulsion du public, ils ont marqué le deuxième set et pris le choc pour un troisième set passionnant qui a débuté 4-1 en leur faveur. La réaction de leurs rivaux a été immédiate et ils ont réalisé un retour spectaculaire pour atteindre 5-4. Stress maximum qu’ils ont dépassé Sainz et González avec une pause pour 6-5 et un point d’or qui a clôturé le match.

Jumelle Alayeto Ils seront leurs rivaux en demi-finale après avoir éliminé Ari Sánchez et Paula Josemaría (7-5, 3-6, 6-3). Le couple numéro un Gemma Triay et Bière salazar seront mesurés dans l’autre demi-finale à Patricia Llaguno et Virginie Riera.