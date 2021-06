le numéro un mondial et le tueur du top

12/06/2021 à 09:20 CEST

Il semblait que cela pouvait arriver, Rafa Nadal a touché son quatorzième Roland Garros avec ses doigts. Cependant, après un véritable affrontement des titans, C’est Roger Federer qui l’a emporté dans un match vibrant de ceux qui créent un amour pour le tennis.

Ainsi, avec un score total de 3-6, 6-3, 6-7 et 6-2, le tennisman serbe a pu battre un Nadal qui a absolument tout donné pour gagner. Le manacorí a toujours été sur le point de renverser la vapeur, surtout dans un troisième set dans lequel il a pris la tête dans la dernière ligne droite, quelque chose qui a été cassé au tie-break et qui a finalement donné la victoire à Djokovic.

Le numéro cinq mondial, Tsitsipas, n’a pas non plus eu la vie facile. Il affrontait le sixième selon le classement ATP, Alexander Zverev. Le duel européen s’est terminé par un match en cinq sets. En fait, l’Allemand était en tête dans la seconde moitié du match avec un retentissant 6-4, 6-4 qui a semblé dépasser les deux sets initiaux qui appartenaient à Tsitsipas par 3-6 et 3-6. Cependant, tout s’est joué lors d’un cinquième et dernier tour au cours duquel l’Hellénique s’est à nouveau imposé avec un 3-6.

Reste à voir la finale, ce dimanche 13 juin au Parisien Philippe Chatrier à 15h00.. Qui remportera le trophée du Grand Chelem de Paris ? Le meilleur du monde? Le sang neuf qui vient affamé ? Nous le saurons bientôt.