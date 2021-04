Le Nürburgring est ouvert au calendrier 2021

Le Nürburgring est prêt à discuter de la possibilité d’organiser une course en 2021 si un créneau devenait libre, a confirmé un porte-parole.

Le circuit allemand a fini par être un ajout tardif au calendrier 2020, accueillant le Grand Prix de l’Eifel en raison de diverses annulations causées par la pandémie mondiale.

En 2021, ces annulations se sont poursuivies, les courses en Chine et au Vietnam étant remplacées par des courses en Imola et Portimao déjà.

Divers rapports ont suggéré que plus de places s’ouvriront sur le calendrier, avec le Grand Prix du Canada et le Grand Prix du Brésil, en particulier, qui semblent pouvoir être annulés.

Les règlements de voyage locaux au Canada exigent actuellement que toute personne arrivant au pays doive subir une période de quarantaine de 14 jours, ce qui rendrait une course impossible.

Le Brésil, quant à lui, connaît actuellement le nombre total de décès quotidiens le plus élevé au monde depuis le début de la pandémie.

Les sites les plus susceptibles d’intervenir et de les remplacer sont apparemment le parc d’Istanbul et le circuit de Sakhir à Bahreïn.

Cela étant dit, le Nurburging est également considéré comme un concurrent par beaucoup et est ouvert à une telle possibilité. Cependant, avec d’autres événements se déroulant sur la piste, il n’y a aucune garantie qu’il sera disponible.

“Si la Formule 1 souhaite organiser un événement dans des conditions similaires à celles de 2020 – par exemple en raison d’annulations par d’autres circuits – nous sommes ouverts à d’éventuelles discussions”, a déclaré un porte-parole du circuit selon Auto Bild.

«Notre position à ce sujet reste inchangée: il faut s’assurer qu’en fin de compte, nous soyons au moins dans le noir. Et bien sûr, nous devons vérifier la faisabilité.

«Après tout, la course de 24 heures, le plus grand événement de sport automobile en Allemagne, aura lieu peu de temps avant la date d’entrée en jeu.»

À l’avenir, le patron de la F1, Stefano Domenicali, prévoit de retourner en Allemagne de manière permanente, lui donnant une place régulière dans le calendrier, et a confirmé que des discussions avec les circuits sont en cours.

«L’Allemagne est un marché important pour nous», a-t-il déclaré à f1-insider.com.

«Je peux révéler que j’ai récemment eu des entretiens avec les responsables du Nürburgring et de Hockenheim pour explorer les possibilités d’un retour.

«Et j’espère que nous trouverons une solution dans les mois à venir.»

