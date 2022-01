Le Nürburgring « prêt à parler » du retour au calendrier de la Formule 1

L’emblématique Nurburgring montre sa volonté de ramener la Formule 1 en Allemagne et est ouvert aux discussions avec le patron de la F1, Stefano Domenicali.

La déclaration d’intention intervient après que Domenicali a exprimé sa déception face au manque d’intérêt général de l’Allemagne à l’idée d’y organiser une course de Grand Prix.

« Je suis déçu et aussi triste que nous n’ayons pas de Grand Prix d’Allemagne pour le moment », a récemment déclaré le PDG de F1 à Sport1.

« Mais malheureusement, je ne vois pas de réel intérêt de la part de l’Allemagne à faire à nouveau partie du calendrier de la Formule 1. C’est une honte et en fait difficile à croire. J’espère que cela changera à nouveau à l’avenir.

Domenicali a ajouté qu’il était « regrettable » que personne d’Allemagne n’ait « sonné la cloche » pour accueillir une course, mais les responsables du Nurburgring font maintenant du bruit suite aux commentaires de Domenicali.

« Nous sommes toujours prêts à parler », a déclaré le directeur de la communication de la société d’exploitation, Alexander Gerhard, à Deutsche Presse-Agentur, cité par Sky Sports F1 en Allemagne.

« Nous continuons de penser que nous pouvons très bien imaginer la Formule 1 au Nürburgring, mais dans des conditions générales économiquement raisonnables. »

On pourrait penser qu’avec Sebastian Vettel et Mick Schumacher sur la grille, il y aurait toujours beaucoup d’intérêt pour un Grand Prix d’Allemagne – mais il n’y a pas eu de course permanente là-bas depuis 2019, lorsque Max Verstappen est sorti victorieux du Hockenheimring.

Le Nurburgring a fourni une belle vague de nostalgie en 2020 lorsqu’il a aidé la Formule 1 dans son besoin à créer une saison de championnat du monde au début de la pandémie de Covid-19.

Le circuit est revenu au programme pour la première fois en huit ans sous le nom de Grand Prix de l’Eifel, remporté par Lewis Hamilton.

Gerhard a également déclaré que le Nurburgring serait ouvert au partage et à l’alternance avec d’autres pistes en Allemagne et, plus intriguant, n’a pas exclu que la Formule 1 puisse courir sur «l’enfer vert» lui-même: la Nordschleife.

« En tant qu’idée, vous êtes autorisé à positionner la Nordschleife car elle a une grande tradition », a déclaré Gerhard.

« Je ne rejetterais jamais complètement cette idée, néanmoins il faudrait des pourparlers avec toutes les parties concernées.

« Ce serait la troisième étape, pas la première. »