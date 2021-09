Le NY Times change le titre de Biden qui affirmait que «tout le monde ne veut pas entendre parler» de son défunt fils Beau

in

Le New York Times aurait changé un titre samedi sur les critiques que le président Biden a reçues pour avoir évoqué son chagrin envers son défunt fils Beau avec certaines des familles des 13 militaires américains décédés lors de l’attaque terroriste de Kaboul le mois dernier.

Le titre original: ” Biden, toujours en deuil de son fils, constate que tout le monde ne veut pas en entendre parler “, a provoqué une réaction sur Twitter de la part des partisans de Biden.

“OMG, qu’est-ce qui ne va pas avec le New York Times”, a écrit une personne. “Ils sont vraiment terribles. Il n’y a pas de bonne façon pour les gens de gérer leur chagrin.”

“Ce papier est cassé. Renvoyez tout le monde”, a critiqué un troisième.

“Il m’aide à surmonter la perte de mon fils quand il parle de Beau”, a tweeté un autre. “Il fait également participer mon fils Michael à la conversation et j’apprécie la reconnaissance de notre chagrin. Le New York Times perd encore plus de sa décence à chaque fois qu’il fait ces coups bas.”

Un autre a réécrit le titre comme une blague : « Biden, toujours en deuil de la mort de son fils Beau, constate que les gros titres du New York Times sont à l’épreuve des oignons et que le @nytimes lui-même est devenu un sac à litière. »

Une grande partie du contenu de l’article se concentrait sur les familles Gold Star qui ont rencontré Biden à la base aérienne de Douvres, certaines le blâmant pour les bombardements meurtriers qui ont eu lieu lors du retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan, d’autres affirmant qu’il semblait « distant » ou plus concentré sur la mort de Beau en 2015 d’un cancer du cerveau que sur la perte de leur proche lors de l’attaque.

Le président Joe Biden, la première dame Jill Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken regardent les cercueils contenant les corps de militaires américains tués en Afghanistan le 26 août arriver à la base aérienne de Dover dans le Delaware, le dimanche 29 août 2021. (Presse associée)

En quelques heures, le Times a changé le titre de l’article en : “En invoquant Beau, Biden aborde une perte qui a guidé sa présidence.”

Mark Schmitz, le père du Marine Corps Lance Cpl. Jared Schmitz, 20 ans, qui a été tué dans l’attentat à la bombe, a déclaré au Times qu’il avait rencontré et parlé avec Biden à Douvres tout en assistant au transfert digne des restes des militaires, mais a trouvé que le discours de Biden sur son propre fils était “trop” à supporter.

“Je respecte quiconque a perdu quelqu’un”, a déclaré Schmitz au Times, “mais ce n’était pas le moment approprié.”

Beau Biden, un vétéran de l’armée qui a ensuite été procureur général du Delaware, est décédé d’un cancer en 2015 à l’âge de 46 ans.

Alors que certains utilisateurs de médias sociaux ont tenté de prétendre que d’autres sites “hostiles” à Biden avaient changé le titre et que le Times n’avait jamais utilisé le premier, cela ne semblait pas être vrai, selon un journaliste de Mediaite qui a tweeté des captures d’écran des deux.

Même avec le changement de titre, certains sur les réseaux sociaux n’étaient toujours pas d’accord avec cela – beaucoup semblaient s’opposer complètement à la prémisse de l’histoire.

« Une personne a tweeté : « Je sais qu’il y a une abondance de bêtises que le NYT a produites récemment, mais c’est horrible et je suis dégoûté par ce qu’ils ont écrit. Honte à eux.”

Une autre personne a déclaré que le Times devrait avoir honte de l’histoire.

“C’est un article dégoûtant et sarcastique, j’espère que toutes les personnes impliquées ont honte d’elles-mêmes. Dieu NYT, vous êtes un tabloïd révoltant déguisé en journal ces jours-ci.”

Un troisième utilisateur a qualifié l’auteur de l’histoire de « méprisable » et a affirmé que cela l’incitait à annuler son abonnement au journal.

Il n’était pas clair si le Times avait changé le titre en réaction au contrecoup.

Le Times n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News en fin de soirée.