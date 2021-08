Le NY Times couronne la nouvelle héroïne de gauche Cori Bush sur le moratoire sur les expulsions : quelle constitution ?

Le journaliste du New York Times, Nicholas Fandos, a salué vendredi le sit-in de la nouvelle représentante de gauche Cori Bush, dans le premier article de la section nationale du journal : « Avec le Sit-In, un législateur obtient aux locataires l’aide qu’elle n’a jamais eue ». Le sit-in de Bush au nom des locataires pendant Covid a porté ses fruits lorsque le président Biden a publié un nouveau moratoire sur les expulsions pour remplacer celui que la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel en juin.

Mais dans son empressement à couronner une nouvelle héroïne progressiste, Fandos a survolé la décision inconstitutionnelle de Biden. Donald Trump s’en serait-il tiré en restaurant une règle déjà déclarée inconstitutionnelle ?

Premièrement, Fandos a mis en place la malchance de Bush avec les propriétaires pour attirer la sympathie des lecteurs.

La représentante Cori Bush du Missouri avait 20 ans la première fois qu’elle a été expulsée, jetée par un propriétaire après une violente dispute avec son petit ami.

La fois suivante, elle avait 29 ans et avait quitté un emploi mal rémunéré pour fréquenter une école d’infirmières et ne pouvait plus payer son loyer.

Cela s’est produit une troisième fois en 2015, lorsque Mme Bush s’est lancée dans le mouvement de protestation à Ferguson, dans le Missouri, après qu’un policier blanc a abattu Michael Brown, un adolescent noir. L’avis d’expulsion attendait à sa porte une nuit – poussé, a-t-elle dit, par des voisins qui craignaient qu’elle ramène les troubles à la maison avec elle.

Ainsi, lorsqu’il est devenu clair vendredi soir que ni le Congrès ni la Maison Blanche n’allaient agir pour empêcher l’expiration d’un moratoire fédéral sur les expulsions à l’époque de la pandémie, laissant des centaines de milliers d’Américains à faible revenu en danger de perdre leur maison, Mme Bush – maintenant âgée de 45 ans et membre du Congrès démocrate pour le premier mandat de Saint-Louis – a ressenti un flot familier d’anxiété et un éclair de détermination.