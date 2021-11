Le jour du bilan médiatique du tristement célèbre dossier Trump est-il enfin arrivé ? Bill Grueskin, ancien doyen académique de la Columbia Journalism School, a haussé les sourcils avec son article d’opinion dans l’édition de mardi du New York Times : « Comment une grande partie des médias se sont-ils trompés sur le dossier Steele ?

Le tristement célèbre « dossier Steele » a commencé comme une pièce à succès composée pour le Parti démocrate par l’ancien espion britannique Christopher Steele, plein d’anecdotes douteuses sur Trump et la Russie, dont beaucoup se sont avérées fausses. Néanmoins, cela a alimenté des milliers d’articles de presse hostiles et finalement des procédures de destitution contre l’ennemi numéro 1 des médias, le président Trump.

Cependant, il convient de noter que le rédacteur en chef de BuzzFeed News, Ben Smith, la personne responsable de l’injection du dossier douteux dans les médias grand public, est désormais le chroniqueur des médias pour… le New York Times. Étrangement, ou peut-être pas si étrangement, Smith lui-même n’est pas mentionné dans l’article de Grueskin. Après avoir noté que le document « inspirerait une multitude d’articles et de commentaires juteux, et souvent de faible source, sur M. Trump et la Russie », a poursuivi Grueskin :

Aujourd’hui, il est largement discrédité par deux enquêtes fédérales et la mise en examen d’une source clé, laissant les journalistes se demander comment, dans le feu de la compétition, tant de personnes ont été prises si facilement parce que le dossier semblait confirmer ce qu’ils soupçonnaient déjà. De nombreuses allégations du dossier se sont révélées fictives ou, au mieux, indémontrables….

Grueskin a même poursuivi la favorite libérale Rachel Maddow pour avoir supposé la véracité des allégations, puis nous a rappelé comment le document a été discrédité en décembre 2019 par une enquête du ministère de la Justice qui « a soulevé des doutes sur la fiabilité de certains des rapports de Steele » ( cliquez sur « développer ») :

Mais le tournant a semblé être l’arrestation de l’une des principales sources de Steele. Puis, ce mois-ci, une source principale de M. Steele a été arrêtée et accusée d’avoir menti au FBI sur la façon dont il a obtenu des informations qui figuraient dans le dossier. Les procureurs affirment que la source, Igor Danchenko, n’a pas, comme le Wall Street Journal l’a signalé pour la première fois, obtenu ses informations d’un partenaire immobilier autoproclamé de M. Trump…. Alors, où une grande partie de la presse s’est-elle trompée ? (….) Le choix de M. Trump de Paul Manafort comme président de campagne a renforcé l’idée qu’il était sous l’emprise de la Russie. Ces craintes se sont confirmées lorsqu’un comité sénatorial bipartite a estimé que M. Manafort était une « grave menace de contre-espionnage » en raison de ses liens avec un agent du Kremlin. Ainsi, étant donné tous ces liens, il était facile de supposer que les allégations du dossier devaient également être vraies. La distinction entre ce que les journalistes supposent et ce que nous vérifions est souvent la différence entre la fiction et la réalité.

Pourtant, il ne pouvait s’empêcher de dénigrer Trump.

Le lendemain de la publication du dossier, M. Trump a déclaré aux journalistes : « Ce ne sont que des fausses nouvelles. C’est des trucs bidons. Cela ne s’est pas produit. (Les vérificateurs des faits du Washington Post finiraient par cataloguer plus de 30 000 mensonges de Trump pendant son mandat à la Maison Blanche.) Lorsqu’un menteur bien connu vous dit que quelque chose est faux, l’instinct est de croire que cela pourrait bien être vrai.

Pourtant, les descriptions précises du dossier par Trump restent à tort incluses dans la base de données tant vantée du Post en tant que « déclarations fausses et trompeuses » – une collection renforcée par de simples prédictions de Trump ou de Trump avec lesquelles les libéraux du Post ne sont pas d’accord.

Il a admis que la pression des pairs a poussé la presse à détester Trump et a contribué à la large diffusion des allégations reçues :

La situation s’est également compliquée parce que certains journalistes n’aimaient tout simplement pas ou ne faisaient pas confiance à M. Trump ou ne voulaient pas sembler être de son côté. (….) Comme l’écrit l’ancien journaliste du Times, Barry Meier, dans son livre « Spooked », « Beaucoup de journalistes étaient sceptiques quant au dossier, mais ils ont hésité à le rejeter, car ils ne voulaient pas avoir l’air de porter de l’eau pour Trump ou ses copains. . «

Ouais.

Grueskin a suggéré aux agences de presse d’intensifier et d’admettre leurs échecs, et a trouvé des exemples pertinents de l’histoire politique. Mais encore une fois, l’article a sauté l’éléphant dans la pièce – Ben Smith.

Axios émis un résumé laconique de « l’échec épique des médias sur le dossier Steeler ». Smith, maintenant chroniqueur médiatique du Times, a déclaré à Axios : « Mon point de vue sur la logique de la publication n’a pas changé. Smith a hésité à discuter de son passage chez BuzzFeed dans sa chronique Times, citant sa détention (controversée) d’options d’achat d’actions de son ancienne entreprise.