Le NY Times dit que le GOP a “ répandu la désinformation ” sur la fraude électorale, mais a sauté ses propres histoires ⋆ .

Mercredi, les journalistes Reid Epstein et Trip Gabriel se sont penchés sur la nouvelle législation électorale dans le Michigan, menant à une autre attaque redondante contre Donald Trump. Le titre était «Alors que le Michigan GOP prévoit des limites de vote, les grandes entreprises tirent un coup de semonce.» Essayer de prévenir la fraude, c’est «limiter les votes». Avant 2020, le Times a publié des articles sur des bulletins de vote absents falsifiés. Plus maintenant:

À première vue, la bataille partisane sur les droits de vote au Michigan semble similaire à celle de nombreux autres États: L’assemblée législative dirigée par les républicains, encouragée par les mensonges de l’ancien président Donald J.Trump sur la fraude électorale, a introduit une série de propositions visant à restreindre l’accès au vote, provoquant la colère des démocrates, qui ripostent. Mais de nombreux rebondissements se profilent alors que le Sénat de l’État du Michigan se prépare à tenir des audiences sur un paquet de projets de loi de vote à partir de mercredi. Contrairement à la Géorgie, la Floride et le Texas, qui ont également décidé de limiter l’accès au vote, le Michigan a un gouverneur démocrate, Gretchen Whitmer, qui a déclaré le mois dernier qu’elle opposerait son veto à tout projet de loi imposant de nouvelles restrictions. Mais contrairement à d’autres États avec des gouvernements divisés, la Constitution du Michigan offre aux républicains une option rarement utilisée pour contourner le veto de Mme Whitmer. Le mois dernier, le président républicain de l’État a déclaré aux militants qu’il avait l’intention de faire exactement cela – introduire de nouvelles restrictions de vote dans la loi en utilisant un processus de pétition dirigé par les électeurs qui contournerait le stylo de veto du gouverneur.

La proposition républicaine comprend les restrictions sur les bulletins de vote par correspondance et la limitation de l’utilisation des boîtes de dépôt.

Le Times a vanté: «Les directeurs généraux de 30 des plus grandes entreprises du Michigan, dont Ford, General Motors et Quicken Loans, ont annoncé mardi leur opposition aux modifications des lois électorales de l’État qui rendraient le vote plus difficile – un effort apparent pour prendre de l’avance sur la question. , plutôt que de subir des pressions après l’adoption des lois, comme cela est arrivé à deux grandes entreprises basées en Géorgie, Coca-Cola et Delta Air Lines. »

Ce paragraphe piquant contient beaucoup d’hostilité anti-républicaine:

Mais la plupart des changements proposés imposeraient de nouveaux obstacles au vote des absents, après que M. Trump et les républicains du Michigan, l’année dernière, aient répandu des informations erronées sur la fraude et les «irrégularités» dans l’utilisation des bulletins de vote par correspondance. Ils ont particulièrement ciblé Detroit, la plus grande ville de l’État, qui compte une population majoritairement noire.

«Des informations erronées» sur les bulletins de vote par correspondance? À The Federalist, l’écrivain Eric Felten a souligné l’histoire récente de l’inquiétude du journal concernant la sécurité des bulletins de vote par correspondance, faisant passer le tour du journal à Trump comme de l’hypocrisie.

En 2018, des agents travaillant pour le candidat républicain au neuvième siège du district du Congrès de Caroline du Nord ont falsifié les bulletins de vote absents. Les journalistes du Times Alan Blinder et Michael Wines ont déclaré aux lecteurs que la longue histoire de fraude électorale de l’État était «sous les projecteurs». Ils ont cité l’avocat Bill Gilkeson disant que les «bulletins de vote par correspondance» étaient «là où la fraude se produit réellement». En 2019, Blinder a écrit: «La controverse sur le neuvième district compte parmi les exemples les plus en vue de fraude électorale moderne», une controverse qui «souligne à quel point les bulletins de vote par correspondance restent susceptibles d’être abusés».

Le Times n’a pas répondu à l’enquête de Felten sur «si l’enthousiasme actuel du journal pour le vote par correspondance signifiait que les critiques et les reportages antérieurs de son personnel étaient erronés ou trompeurs.

Après un gros titre du Times d’avril 2020, “Mensonges et faits sur le vote par correspondance – Trump prétend qu’il y a un risque élevé de fraude. Il a tort,»NewsBusters a découvert les inquiétudes du journaliste Adam Liptak en 2012 concernant la fraude par vote par correspondance, contredisant l’affirmation confiante du journal selon laquelle il n’existait pas.