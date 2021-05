Le NY Times ne peut pas comprendre la raison du “ déclin rapide ” du soutien à BLM l’année dernière – RedState ⋆ .

Le New York Times a publié un article d’opinion – «Le soutien aux vies noires est important l’année dernière. Est-ce que ça a duré?

Ils notent qu’immédiatement après la mort de George Floyd, le soutien à BLM a augmenté. Mais ensuite, après le 3 juin, il a fallu une chute abrupte, et au fur et à mesure que l’été avançait, il a refusé encore moins de soutien pour BLM qu’il n’y en avait eu avant la mort de Floyd parmi certains électeurs. L’article disait que chez certains électeurs, y compris les républicains, il s’est tourné vers l’opposition pure et simple.

«Après la mort de M. Floyd, les républicains ont rapporté un soutien beaucoup plus fort pour Black Lives Matter qu’ils ne l’avaient fait plus tôt en 2020», écrivent @pikachudy et @hakeemjefferson. «Mais peut-être encore plus frappant est son déclin rapide.» https://t.co/XhRuDHv0zE pic.twitter.com/Lr10y7FUFe – Opinion du New York Times (@nytopinion) 22 mai 2021

L’article suggère que cette baisse est la preuve que le soutien des Blancs et des Républicains est «inconstant». Ils ne semblent jamais comprendre pourquoi il a fallu une baisse aussi abrupte après le 3 juin, suggérant simplement que les gens n’aiment pas que les manifestants demandent réparation de leurs griefs ou laissant entendre que les républicains et les électeurs non favorables ont des problèmes avec les droits civils. Traduction: racisssst!

Ce qu’ils omettent complètement et ne mentionnent jamais, ce sont les émeutes, les assauts, les meurtres, les destructions qui ont eu lieu au cours de l’année écoulée en lien avec les manifestations du BLM, en particulier les destructions de fin mai, début juin. Pensez-vous que cela pourrait avoir un peu à voir avec la chute abrupte après le 3 juin? Comment écrivez-vous sur le déclin du soutien et ne touchez jamais à cela? Puis vinrent les appels radicaux à la radiation de la police, que pratiquement personne d’autre que les démocrates ne soutenait.

Ce que le déclin a montré, c’est que oui, la vie des Noirs est importante pour les gens, c’est pourquoi il y a eu un bref moment d’unité, mais ensuite, les gens de tous bords ont rejeté la violence et la nature radicale du BLM.

Je me demande pourquoi ils ne montrent pas ce graphique du même article 🤔 https://t.co/CpRoz5w7On pic.twitter.com/DpIgqHQmIa – Intrepid Eagle 🇺🇲 (@SonsOfMontesQ) 22 mai 2021

Mais, bien sûr, le New York Times voulait suggérer qu’il était indifférent aux Blancs et aux Républicains, tout en laissant de côté toute la destruction.

L’article note que les démocrates blancs soutiennent toujours le BLM qu’ils considèrent comme un mouvement positif. Donc, fondamentalement, ils confirment soit que les démocrates ignorent ce qui s’est passé, soit qu’ils sont cool avec la destruction s’ils pensent être d’accord avec la nature radicale de celle-ci. C’est vrai. Les démocrates comme Joe Biden ont adopté le BLM et ne l’ont jamais répudié. Kamala Harris et 13 membres du personnel de la campagne de Biden ont même fait un don à un fonds de caution pendant les émeutes. Pas un bon coup d’oeil, démocrates.

Le New York Times ne pense pas que cette opposition au BLM soit susceptible de s’inverser de si tôt. Bien.