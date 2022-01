Le NY Times rejette la dernière excuse de Dem pour l’inflation

Mon ami qui lit le New York Times me signale un article qui paraît aujourd’hui en première page de la section affaires du journal. Selon les mots de mon ami, l’article « appelle doucement mais sans équivoque les démocrates pour avoir essayé de blâmer l’inflation sur la cupidité des entreprises ». Il ajoute:

L’article minimise la responsabilité de l’administration en matière d’inflation via la politique énergétique. Il cite cependant des économistes qui perforent les explications démocrates de l’inflation, et qui accusent même un soulagement fédéral excessif de Covid pour le problème.

L’article est ici, mais avec un titre différent. Ceci est un échantillon:

Alors que l’inflation s’avère obstinément collante, les responsables de l’administration et les législateurs éminents ont affiné leur message pour concentrer davantage le blâme sur les entreprises, en particulier celles des industries concentrées avec une poignée d’entreprises puissantes, comme la transformation de la viande ou le gaz. . . .

Mais les économistes ont souligné que dans de nombreux cas, blâmer les grandes entreprises pour l’aggravation de l’inflation est trop simpliste. Les industries ont été relativement concentrées pendant des années, mais les entreprises ont maintenant les moyens de facturer plus parce que les consommateurs dépensent beaucoup. Cela est dû en partie aux chèques de relance du gouvernement et à d’autres avantages qui ont mis plus d’argent dans les poches des acheteurs.

C’est ce à quoi vous vous attendez lorsque la demande augmente », a déclaré Jason Furman, économiste de Harvard et ancien président du White House Council of Economic Advisers. pendant l’administration Obama.

Les lois de l’offre et de la demande n’ont pas empêché beaucoup de membres de la gauche politique d’interpeller les entreprises. . . .

[S]es économistes ont déclaré que, pour la plupart, blâmer la recherche de profit des entreprises pour les augmentations de prix d’aujourd’hui n’a pas de sens. La concentration des entreprises est élevée depuis des années, mais l’inflation est faible depuis des décennies.

Toute entreprise rationnelle voudrait augmenter les prix sans nuire aux ventes : la pandémie et la réponse du gouvernement à celle-ci ont donné aux entreprises d’aujourd’hui la possibilité de le faire.

« C’est l’effet composé des perturbations du COVID et du plan de relance en même temps », a déclaré Thomas Philippon, économiste à l’Université de New York qui étudie la concentration des entreprises. « Les entreprises ont toujours été gourmandes. . .

« Je ne vois pas vraiment de preuves solides que les entreprises augmentent leurs prix plus que ce à quoi vous vous attendriez, étant donné la hausse du coût des intrants et de la main-d’œuvre », a déclaré Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics.