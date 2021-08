Le NY Times salit à nouveau Kavanaugh et utilise Cuomo pour créditer les démos avec des normes élevées ⋆ 10z viral

in

Dans un exploit impressionnant de dextérité idéologique, la journaliste politique nationale du New York Times Jennifer Medina a utilisé le rapport accablant décrivant l’inconduite sexuelle commise par le gouverneur de New York Andrew Cuomo pour donner au Parti démocrate un crédit immérité pour ses normes élevées en matière de lutte contre les accusations sexuelles dans leurs rangs. son article de mardi « Cuomo, Trump et autres politiciens accusés de maltraiter les femmes ».

C’est un argument commun du Times libéral et du reste de la presse, presque une lamentation selon laquelle les démocrates sont tellement plus durs envers eux-mêmes pour contrôler leurs délinquants sexuels que les républicains. Mais est-ce vrai ?

Medina a donné le ton avec sa défense des démocrates qui se conduisent mal (cliquez sur “développer”) :

Le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York est le dernier d’une longue série de personnalités politiques accusées de harcèlement ou d’agression sexuelle. Presque tous ont fait face à des appels à leur démission, et certains y ont répondu tandis que d’autres ont fermement refusé de démissionner. Quelle est la différence entre ceux qui restent au pouvoir et ceux qui ne le font pas ? L’affiliation à un parti, d’une part : Ces dernières années, les dirigeants démocrates ont généralement abandonné les membres du parti accusés d’agression ou de harcèlement, généralement (mais pas toujours) les conduisant à démissionner et à être remplacés par un autre démocrate. Les républicains, qui n’ont pas toujours subi la même pression de la part des chefs de parti, ont plus généralement hésité et sont restés sur place. Cela rend le cas de M. Cuomo d’autant plus inhabituel : il a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter volontairement ses fonctions. Mais pas depuis que le président Bill Clinton n’a eu une enquête aussi large – et publique – sur un politicien de haut niveau sur des allégations d’inconduite sexuelle.

Bien sûr, Bill Clinton n’a pas non plus quitté ses fonctions. Il n’y avait également aucune mention des célèbres sénateurs démocrates Ted Kennedy (MA) ou Chris Dodd (CT), dont aucun n’a démissionné en disgrâce pour leurs activités.

Ce n’était pas un scandale sexuel, mais le gouverneur démocrate « blackface » de Virginie, Ralph Northam, a survécu et reste en fonction.

Ainsi, l’idée que les démocrates imposent une sorte de “test de pureté” rigide, comme le prétend le journal après la découverte des scandales sexuels de Cuomo, est risible.

Medina a même utilisé l’article pour porter une autre diffamation non fondée contre le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh.

Elle a dressé une courte liste d’hommes politiques accusés, dont l’ancien président Donald Trump. L’ancien sénateur démocrate Al Franken (MN) figurait également sur la liste restreinte. Le candidat républicain déchu au Sénat Roy Moore (AL) a été inclus, tout comme le procureur général de New York Eric Schneiderman (D), accusé d’agression physique.

Mais pourquoi Brett Kavanaugh figurait-il sur la liste ? Une enquête exhaustive menée par un média hostile et le FBI n’a révélé aucune preuve contre lui. Pire encore est l’affirmation de Medina selon laquelle le juge de la Cour suprême a été accusé par trois femmes (cliquez sur « élargir »):

Peu de temps après que M. Trump a nommé Brett M. Kavanaugh à la Cour suprême en 2018, trois femmes l’ont accusé d’agression sexuelle ou d’inconduite. L’une des femmes, Christine Blasey Ford, a déclaré que M. Kavanaugh l’avait agressée sexuellement alors qu’elle avait environ 15 ans lors d’une fête dans la banlieue du Maryland au début des années 1980. Pendant des heures de témoignage devant la commission judiciaire du Sénat, Mme Blasey Ford a déclaré qu’elle avait craint que M. Kavanaugh ne la viole et ne la tue accidentellement lors de l’agression présumée. M. Kavanaugh a “sans équivoque et catégoriquement” nié l’allégation et a été confirmé au tribunal par l’une des marges les plus minces de l’histoire américaine.

Les allégations de Ford étaient assez vagues, mais des deux autres femmes accusatrices – vraisemblablement Deborah Ramirez et Julie Swetnick – la première a nié tout souvenir, et les accusations de la seconde étaient absolument folles, comme même le Times l’a admis plus tard.

L’allégation sexuelle non corroborée de Deborah Ramirez contre Kavanaugh (d’une soirée dortoir à Yale) faisait partie de la frénésie des audiences de Kavanaugh. Pourtant, le Times, après l’avoir omis pour la première fois, a dû admettre que Ramirez “a refusé d’être interviewée et des amis disent qu’elle ne se souvient pas de l’épisode”.

Swetnick, une cliente de l’avocat en disgrâce Michael Avenatti, a affirmé qu’en tant qu’étudiante, elle avait assisté à des fêtes de lycée où de jeunes femmes étaient violées en groupe sous la supervision de Kavanaugh. Personne n’a corroboré ses histoires répugnantes. Alors pourquoi le Times la traite-t-elle toujours comme une accusatrice crédible ?