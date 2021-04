Le NYPD publie de nouveaux détails sur les meurtres de bébés garçons jumeaux ⋆ .

Le service de police de New York a promis une récompense de 10 000 $ pour des informations crédibles sur la mort de deux nouveau-nés dont les corps ont été retrouvés dans le Bronx vers 13 h 45 le 9 novembre 2020. Le département a qualifié ces décès d’homicides dans une série. des tweets récents et lors d’une conférence de presse jeudi diffusée par plusieurs chaînes de télévision et journaux de New York.

Le bureau du médecin légiste de New York a statué mercredi que les nourrissons, qui étaient des jumeaux, étaient morts d’un «traumatisme contondant au crâne», a déclaré le lieutenant NYPD. William O’Toole.

Un surintendant du bâtiment a trouvé le premier corps, appelé 911, puis a trouvé le deuxième corps, a déclaré O’Toole. “Il a été assez bouleversé par ce qu’il a trouvé.”

L’un des corps était sur une terrasse latérale; l’autre était sur une terrasse arrière au 1460 College Avenue.

Certains rapports ont indiqué que les corps nus des nourrissons étaient enveloppés dans du papier brun. O’Toole a déclaré que l’un des corps se trouvait dans un sac noir et était entouré de tissus et d’un luffa de douche «dans la région du cou»; l’autre ne l’était apparemment pas.

Les nourrissons étaient morts depuis moins de douze heures lorsque leurs corps ont été retrouvés.

Le 9 novembre 2020, deux bébés garçons nouveau-nés ont été retrouvés dans une ruelle derrière un immeuble d’appartements du Bronx. Cette affaire a été officiellement déclarée homicide. Une récompense allant jusqu’à 10 000 $ est offerte. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des informations, veuillez appeler @nypdtips au 800-577-8477. pic.twitter.com/aLdZ6rNrze – Chef James Essig (@NYPDDetectives) 8 avril 2021

Les théories originales selon lesquelles les bébés sont morts d’une chute ou avaient peut-être été étranglés par leurs propres cordons ombilicaux ont depuis été écartées, a déclaré O’Toole.

Alors que @NYPDDetectives continue de travailler sans relâche pour traduire en justice le criminel responsable de ce double homicide dans le #Bronx, ils ont besoin de l’aide du public. Il y a maintenant une récompense de 10 000 $. Nous demandons à toute personne ayant des informations d’appeler @NYPDTips au 800-577-TIPS. https://t.co/fujagOo2mF – NEWS NYPD (@NYPDnews) 9 avril 2021

Le rapport du médecin légiste indiquait que les nourrissons étaient nés à terme et pesaient cinq à six livres chacun.

La vidéo de surveillance “n’a révélé aucune activité suspecte”, a déclaré O’Toole, “et une fouille des ordures n’a rien révélé.”

Les enquêteurs auraient utilisé l’ADN des corps des garçons pour tenter de localiser leurs proches, mais cela ne les mènerait pas nécessairement vers le meurtrier présumé. C’est pourquoi ils déplient la région avec des affiches cherchant des conseils supplémentaires.

«Ce que nous recherchons, c’est l’aide du public», a déclaré O’Toole, le commandant de l’unité des homicides du Bronx. «Nous avons mené une enquête assez épuisante jusqu’à présent, mais il n’y a pas grand-chose qui se passe dans cette ville que quelqu’un ne sache pas.»

«L’enquête est maintenant une enquête scientifique, où nous nous tournons vers les empreintes digitales et l’ADN à analyser en laboratoire», a déclaré le détective Brianna Constantino. «Et bien que cela prenne du temps, nous recherchons l’aide du public. Si quelqu’un sait quelque chose, vous pouvez rester anonyme, vous pouvez appeler et vous pouvez donner un pourboire. »

«Les gens nous ont donné leurs empreintes digitales, nous ont donné leur ADN, donc. . . Je pense que c’est un peu choquant pour quiconque d’avoir deux bébés nés à terme jetés à la poubelle à l’arrière d’un immeuble », a ajouté O’Toole. Il a ensuite émis l’hypothèse que la mère des nourrissons – qui reste «une personne d’intérêt» – a peut-être souffert de violence conjugale et n’a peut-être pas été le meurtrier: «nous aimerions parler à la mère et l’aider, évidemment, si elle est dans une situation désespérée.

Les personnes qui vivent dans le bâtiment où les corps se sont retrouvés ont été coopératives mais n’ont pas été en mesure de fournir des pistes solides.

“Les flics ont parlé à tous les résidents des 42 appartements du bâtiment College Ave., ainsi qu’à ceux des bâtiments voisins”, a rapporté le New York Daily News. «Aucune ne s’est souvenue d’une femme enceinte vivant ou visitant le bâtiment.»

La police théorise maintenant que quelqu’un a jeté les nourrissons par-dessus une clôture dans le patio ou peut-être a laissé tomber leurs corps d’une issue de secours d’un bâtiment voisin. Ils ont écarté l’idée que les nourrissons venaient d’un refuge pour sans-abri de la région. Plusieurs femmes du refuge étaient enceintes; cependant, elles étaient toujours enceintes après la découverte des corps des garçons.

Regardez la conférence de presse ci-dessous via WPIX-TV.

[images via screen captures from WABC-TV]

