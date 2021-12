Le NYPD publie des images de suspects en train de fouetter un élève du lycée de Staten Island

La police a publié vendredi des photos et une vidéo des deux hommes recherchés pour avoir frappé et fouetté un garçon de 16 ans à l’extérieur d’un lycée de Staten Island plus tôt cette semaine.

Les images montrent les suspects poussant l’élève du lycée Susan Wagner contre l’arrière d’un bus, avant que l’un d’eux ne sorte ce qui semble être une arme à feu.

La police a déclaré que les suspects avaient affronté l’adolescent près du terrain de football de l’école lundi vers 15 heures et l’avaient matraqué.

L’un d’eux a également frappé la tête de l’adolescent avec une arme à feu, ce qui l’a obligé à être hospitalisé pour des ecchymoses et un gonflement du visage.

Les suspects en survêtement ont également battu un homme de 19 ans, ont indiqué des policiers. L’un des suspects portait un Do-rag rouge tandis que l’autre arborait un Afro.

La police a montré des images des deux suspects recherchés pour avoir frappé et fouetté un garçon de 16 ans à l’extérieur d’un lycée de Staten Island.NYPD/CrimestoppersUn suspect a frappé la tête de l’adolescent avec une arme à feu, ce qui l’a amené à être hospitalisé pour des ecchymoses et une enflure au visage. Échec au crime/NYPD

Une bagarre entre étudiants a eu lieu dans un gymnase Wagner le même jour, ont précédemment déclaré des sources au Post.

Mardi, trois suspects ont été appréhendés avec une arme à feu près du campus, a annoncé la police.

Mercredi, les autorités ont installé un détecteur de métaux à l’école.