Le NYPD recherche trois adolescents pour un passage à tabac vicieux dans une «nuit de combat»

Les flics demandent l’aide du public pour appréhender un trio de punks qui ont battu un pompier new-yorkais en congé dans le Queens vendredi.

Les flics ont publié dimanche des photos de trois jeunes hommes soupçonnés d’avoir participé à l’attaque filmée. L’un a une carrure mince avec de longs cheveux noirs et a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt noir, un short et des baskets, ont déclaré les flics.

Un autre adolescent portait également un t-shirt noir, des baskets blanches et un short léger et a une corpulence moyenne avec des cheveux courts et raides, selon la police.

Le NYPD a déclaré que le troisième suspect de la foule avait une silhouette mince avec des cheveux courts et raides. Le hooligan a été photographié portant un t-shirt gris, un short Nike et des baskets blanches, a déclaré un policier.

Un employé du FDNY de 44 ans a déclaré qu’il promenait son chien dans le parc Juniper Valley à Middle Village vers 21 h 55, lorsqu’il a été accosté par une équipe d’adolescents qui criaient et allumaient des feux d’artifice dans la rue. La police a déclaré que la victime avait été touchée à la tête avec une bouteille en verre à 75th Street et Juniper Boulevard North.

La foule a entouré la victime alors que son chien aboyait, selon une vidéo précédemment obtenue par The Post.

“Donnez-lui un coup! Donnez-lui un coup! Donnez-lui un coup!” l’un des adolescents dit à plusieurs reprises, des images montrent. L’un des groupes d’adolescents a crié que c’était “Fight Night” et un autre a envoyé un texto “Un vieux gars avec un chien s’est foutu”, montre la vidéo.

NEW YORK CITY 5 ANS PRESQUE ENLEVÉ À LA LUMIÈRE DU JOUR AU MILIEU DE LA VAGUE DE CRIME EN COURS

Aucune arrestation de suspects impliqués dans le passage à tabac brutal n’a été effectuée.

“Il y avait au moins 100 enfants … Je promenais mon chien. Ils m’ont juste choisi et se sont approchés de moi”, a déclaré la victime au Post samedi.

“Un enfant a enlevé sa chemise et a dit : ‘c’est Fight Night !’ Il a dit qu’il avait 19 ans et a dit: “Je pourrais te battre.” Tout le monde a sorti son téléphone portable. Il y avait des téléphones portables partout », s’est-il précédemment rappelé.

“Ils sont tous venus vers moi”, a-t-il ajouté. “Un gamin est arrivé derrière moi et m’a frappé à l’arrière de la tête avec une bouteille et j’ai lâché le chien.”

“Ils s’en fichaient du tout. Les enfants devenaient fous.”

