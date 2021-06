Le NYPD recherche un homme dans une fusillade mortelle à East Williamsburg

in

Le NYPD a publié des images d’un homme recherché dans le cadre d’une fusillade à East Williamsburg qui a fait un mort et un autre blessé.

L’homme est recherché pour interrogatoire sur la fusillade du 14 juin où un homme armé a visé deux hommes assis à l’intérieur d’une Ford Mustang sur Morgan Avenue près de Stagg Street vers 00h40.

Le suspect a demandé des biens à un passager de 33 ans – et lui a tiré dans le dos lorsqu’il a refusé, selon la police.

Ensuite, il aurait frappé au pistolet le conducteur de 38 ans et lui aurait arraché une chaîne en or, tout en glissant une chaîne en or du passager, ont déclaré des flics.

La victime plus âgée s’est rendue au Woodhull Medical Center, où l’homme de 33 ans a été déclaré mort, ont déclaré les flics. Le conducteur a été légèrement blessé, selon la police.

