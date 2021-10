Le NYPD se prépare à une multitude de départs à la retraite dans le cadre du mandat de vaccination

Le NYPD se prépare à un exode massif potentiel sur le mandat de vaccin COVID-19 de la ville – publiant jeudi de nombreuses directives pour les flics qui préféreraient démissionner plutôt que de recevoir le jab.

Les responsables de la police ont réservé l’auditorium du 1 Police Plaza vendredi au Fonds de pension de la police de New York pour traiter les documents de retraite des flics ayant au moins 20 ans de service, selon deux bulletins administratifs envoyés jeudi au personnel.

Les officiers partant à la retraite seront divisés en deux fenêtres d’arrivée en fonction du nom de famille, ajoute la note.

Ceux qui n’ont pas 20 ans de travail et qui souhaitent démissionner sont invités à se présenter samedi à l’auditorium de la préfecture de police en quatre groupes distincts, à nouveau organisés par nom de famille, lit-on dans un troisième mémo envoyé jeudi.

« Il s’agit d’aider les membres qui souhaitent prendre leur retraite en raison des mandats de vaccination », indique le mémo.

Une source policière a dénoncé les communications aléatoires avec les flics au sujet de la ruée vers la retraite – quatre jours seulement avant que l’exigence de vaccin ne soit appliquée.

« C’est juste comique maintenant », a déclaré la source à propos du trio de notes publiées à quelques heures d’intervalle. « C’est un gâchis. »

Des membres du FDNY et du NYPD protestent contre le mandat de vaccination COVID-19 de la ville devant le domicile du maire Bill de Blasio, Gracie Mansion, le 28 octobre 2021.Matthew McDermott

Jeudi, 25% des effectifs du NYPD n’étaient toujours pas vaccinés et risquent d’être mis en congé sans solde à partir de lundi s’ils n’obtiennent pas le jab dans les prochains jours.

Des centaines de flics ont fait la queue pour se faire vacciner cette semaine et les dirigeants de la police espèrent que d’autres auront le coup au cours du week-end – mais on ne sait pas combien de flics choisiront de remettre leur arme et leur badge à la place.

On ne savait pas non plus combien d’employés du ministère ont demandé une exemption du vaccin, ce qui leur permettrait de continuer à travailler avec rémunération pendant que la demande est en attente. Ces membres seraient soumis à des tests hebdomadaires et à des directives de masquage plus strictes.

Le NYPD n’a pas répondu à une demande visant à obtenir le décompte de ces flics, dont les demandes devaient être déposées mercredi.

« Depuis l’annonce du mandat, le taux de vaccination du NYPD a augmenté d’environ sept pour cent, avec plus de 700 vaccinations aujourd’hui seulement », a déclaré un porte-parole de la mairie. «Nous sommes convaincus que leurs taux continueront d’augmenter à mesure que de plus en plus de membres se feront vacciner pour se protéger et protéger leurs communautés contre COVID-19.»

Seulement 25 pour cent des employés du NYPD n’ont pas encore été vaccinés.AP Photo/Mark Lennihan, File

Le chef de la Detective Endowment’s Association a déclaré au Post qu’il s’attend à une augmentation des départs à la retraite avec 9 000 à 10 000 membres du NYPD – détectives et patrouilleurs – éligibles à la retraite ou à « d’investir », ce qui signifie qu’ils ont opté pour un forfait de retraite retardé et moindre.

« Il n’y avait aucune raison de précipiter cela », a déclaré le président de la DEA, Paul DiGiacomo, accusant la police et l’administration d’un éventuel « effet dévastateur sur la sécurité publique » en raison d’un manque de main-d’œuvre.

« La seule raison pour laquelle le maire se précipite est pour son propre gain politique », a déclaré DiGiacomo. « Il a l’intention de se présenter au poste de gouverneur et il n’a rien à quoi s’accrocher en ce moment, à part dire qu’il a le plus de vaccins du pays en forçant les gens à le faire. »

Paul DiGiacomo (au centre), président de la Detective Endowment’s Association, reproche au maire Bill de Blasio d’avoir précipité le mandat de vaccination des agents.William Farrington

Une autre source policière a blâmé la direction du NYPD pour la lente augmentation des taux de vaccination et l’hésitation des forces de police, qui ont été l’un des premiers groupes éligibles au vaccin.

« Je pense juste que c’est ne pas savoir, ne pas être éduqué », a déclaré la source, qui a plus de deux décennies avec le département. « Je pense que le travail a fait un travail horrible en éduquant les flics [on the vaccine]. Ils voient toutes ces théories du complot. Certains d’entre eux sont comme, je ne veux pas de membre supplémentaire.

Le plus grand syndicat du NYPD a déposé un recours jeudi après que leur demande d’ordonnance restrictive pour empêcher le mandat de prendre effet a été rejetée par un juge de la ville de New York.

Cependant, d’autres contestations des mandats de vaccination ont été rejetées par les tribunaux.