Le NYT a tenté d’intimider les évêques catholiques américains avec un faux titre ⋆ 10z viral

Il manque des faits parce que c’est une pièce de pression, pure et simple, conçue pour intimider les évêques américains pour qu’ils fassent ce que le New York Times pense qu’ils devraient faire.

« Le Vatican met en garde les évêques américains », déclare le titre avec audace : « Ne refusez pas la communion de Biden au sujet de l’avortement.

C’est un titre frappant, et même avec son lectorat en déclin et sa réputation brutalisée, ce genre de choses a du poids quand elles viennent du New York Times. Mais il ne faut pas un catholique marginalement informé pour voir que quelque chose ne va pas ici – il suffit d’une recherche décente de détails pour remarquer que quel que soit le poids du titre, ce n’est certainement pas dans les faits.

Il manque de faits parce que c’est une pièce de pression, pure et simple, conçue pour intimider les évêques américains pour qu’ils fassent ce que le New York Times pense qu’ils devraient faire ; c’est-à-dire perpétuer le mythe des médias corporatifs selon lequel le président Joe Biden et d’autres politiciens pro-avortement sont de proches adeptes de leur foi catholique.

L’article intervient alors que la Conférence des évêques catholiques des États-Unis se réunit de mercredi à vendredi pour discuter d’une foule de questions, notamment si les politiciens qui soutiennent publiquement, matériellement et sans repentir les péchés graves devraient se voir refuser la Sainte Communion.

Les catholiques qui ne sont pas « en état de grâce », c’est-à-dire qu’ils sont conscients du péché grave, sont exclus de la communion. Alors que les catholiques soutiennent que la communion est instituée par Dieu pour les hommes et pour leur salut, et que tous les hommes pèchent (« la culpabilité catholique » est une chose réelle, les amis), l’Église catholique romaine enseigne que pour recevoir la communion, vous devez d’abord être absous de vos péchés, que vous accomplissez en les confessant à un prêtre, en vous engageant à ne plus pécher et en accomplissant un acte de repentance selon les directives de votre confesseur.

Bien qu’en vertu de la loi de l’Église, le cas des dirigeants gravement pécheurs soit clair, au cours des 60 dernières années, un certain nombre de membres du clergé catholique ont renoncé à la punition et aux conséquences du péché comme s’ils craignaient de paraître juger un autre, et ont plutôt souligné sorte de théologie « hippie de Jésus » du pardon facile à vivre.

L’enseignement catholique est clair qu’il n’y a pas de pardon sans repentir, cependant, et au début du mois de juin, le pape François a publié une rare mise à jour de la loi de l’Église qui comprenait une répression du laxisme de son application, qualifiant la correction d’acte essentiel de pastorale. Par exemple, le but d’interdire à un catholique de communier, comme l’excommunication, n’est pas simplement de punir mais d’inciter le pécheur à se repentir, à se réconcilier avec Dieu et à retourner à l’église.

Pendant ce temps, en Europe, où Biden rencontre des dirigeants de premier plan, le Vatican aurait demandé au président de ne pas faire escale pour assister à la messe du pape. La raison invoquée, selon le service de presse catholique américain ETWN, est que le pape François ne veut pas envoyer des messages contradictoires pendant que les évêques américains décident de la question. Alors que la Maison Blanche a spécifiquement affirmé qu’il n’y avait jamais eu de réunion prévue entre le pape et le président, des questions de suivi de la Daily Caller News Foundation montrent que le porte-parole esquive si le président avait été invité à ne pas assister à la messe.

Ceci, bien sûr, contraste avec le New York Times, qui prétend dans son paragraphe d’ouverture que le Vatican « a averti les évêques américains conservateurs de freiner leurs efforts pour refuser la communion aux politiciens favorables au droit à l’avortement », décrivant l’apparente avertissement en tant que « panneau d’arrêt remarquablement public de Rome ».

Les 30 paragraphes suivants, le lecteur occasionnel des titres pourrait être surpris d’apprendre, ne parviennent pas du tout à fournir un “panneau d’arrêt remarquablement public de Rome”.

Au lieu de cela, le troisième paragraphe lie l’ancienne opposition catholique à l’avortement d’enfants à l’ancien président Donald Trump et le quatrième qualifie la discussion sur l’ancien enseignement chrétien de « précédent dangereux », citant un prêtre jésuite européen. Le sixième paragraphe cite l’aversion du pape pour « l’opposition à son pontificat » des catholiques américains et une lettre du 7 mai du cardinal Luis Ladria à Rome.

La lettre vieille de six semaines, qui est très probablement ce que le Times prétend être son « panneau d’arrêt remarquablement public », a demandé aux évêques américains de procéder avec prudence en discutant de la question en privé entre eux et à la lumière à la fois de l’enseignement de l’église et de la publication de 2002. Note doctrinale du Vatican sur les politiciens catholiques, qui cite le commandement de Saint Jean-Paul II pour les politiciens catholiques de limiter les lois sur l’avortement qu’ils ne peuvent pas renverser, et appelle en outre les chrétiens « à rejeter, comme nuisible à la vie démocratique, une conception du pluralisme qui reflète le relativisme moral et accepter que la démocratie doit être fondée sur le fondement véritable et solide de principes éthiques non négociables, qui sous-tendent la vie en société.

La lettre du cardinal Ladria a en outre demandé aux évêques de ne pas laisser leur réunion se terminer par une discorde entre eux, de s’assurer que leur traitement du péché englobe tous les pécheurs et pas simplement les politiciens, et qu’une fois qu’une décision est prise, elle soit discutée en privé avec ces politiciens qu’il affecterait.

Cela met la crédulité à rude épreuve que le correspondant à Rome du New York Times puisse honnêtement lire la lettre du cardinal comme « un panneau d’arrêt remarquablement public » et l’analyse semble légèrement absurde à la lumière du fait que le Vatican aurait demandé au président de transmettre la messe avec le pape, mais notre journaliste ne s’attarde sur aucun détail, approfondissant dans les paragraphes sept et huit des informations sur la querelle du pape François avec le clergé américain, et le paragraphe neuf avec la déclaration du porte-parole de la Maison Blanche sur la “foi forte” de Biden.

Le paragraphe 10 double l’absurdité, affirmant que la juridiction de l’église sur le péché ne s’étend pas aux politiciens, le 11e insulte l’archevêque de Los Angeles, le 12e le cite, et le 13e se plaint que les évêques américains ne sont pas assez enthousiastes à propos de programme de lutte contre le changement climatique.

La conférence des évêques traite la pauvreté, le racisme, le réchauffement climatique présumé et d’autres problèmes majeurs comme de « graves menaces à la vie et à la dignité humaines », mais maintient que « la menace de l’avortement reste notre priorité absolue car elle attaque directement la vie elle-même, car elle prend place dans le sanctuaire de la famille, et à cause du nombre de vies détruites.

Les 14e et 15e paragraphes détaillent la politique interne et la probabilité que des mesures soient prises, les 16e et 17e s’attaquant à la résistance à l’appel à demander des comptes au péché de l’archevêque de Washington Wilton Gregory, un allié du président qui apprécie sa proximité avec les puissants gens.

Un désir de s’attirer les faveurs du pouvoir a en effet conduit les évêques à hésiter dans le passé à réprimander les dirigeants publics, les dirigeants d’église craignant que s’ils se défendent, ils perdent le peu d’influence qu’ils conservent dans la vie publique américaine. Les abus en série, le laxisme dans les enseignements et les portes fermées ont marqué une baisse massive de la fréquentation des églises dans le monde entier avec peu de changements de cap par rapport à la plupart des évêques successifs.

Les lecteurs qui sont allés jusque-là dans le Times se demandent peut-être ce qui justifie le titre, et les paragraphes 18-21 continuent de décevoir, se concentrant sur la lutte de l’envoyé américain pour le climat John Kerry en 2004 avec les évêques (au cours de laquelle les évêques ont reculé) et se terminant avec la suggestion de Kerry, ils ne réessayent pas.

Dans le dernier tiers de l’article, le Times qualifie les catholiques américains de « politiques et d’extrémistes », réitère leurs désaccords avec Rome, nous dit que ce n’est pas un problème en Europe (où les églises sont presque vides et le pape avertit que les évêques allemands jouent avec excommunication), qualifie la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de catholique et se moque de l’évêque de son diocèse d’« archiconservateur » pour son adhésion à sa religion.

L’article s’ouvre sur une affirmation manifestement non fondée, dépeint un grave manque de compréhension de la doctrine catholique au Times et trahit sa véritable intention : faire pression sur les évêques avant leur réunion de mercredi – ce que le pape lui-même aurait refusé de faire. Ce n’est pas surprenant ; c’est juste triste, et pour les catholiques et les américains, c’est plus ou moins la même chose.