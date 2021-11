Le NYT David Brooks dit que Biden réussit malgré les faibles sondages

chroniqueur du New York Times David Brooks a déclenché un spasme de buzz avec une chronique qui a proclamé, face à des cotes d’approbation plongeantes et à des tas de presse négative, que le président Joe Biden « est en train de réussir ».

Les cotes d’approbation du président sont en baisse depuis juin, une tendance qui s’est accélérée avec le retrait chaotique d’Afghanistan et la montée en puissance de la variante delta, et une tonne de couverture médiatique négative qui a notamment mis l’accent sur le processus de longue haleine qui a produit plusieurs législatives gagne.

Mais face à tout cela – et dans la foulée de la signature bipartite du projet de loi sur les infrastructures de Biden et quelques heures seulement avant l’adoption de son plan Build Back Better à la Chambre des représentants – Brooks a lancé un drapeau avec une évaluation sans ambages : « Biden réussit . «

Dans l’article, Brooks reconnaît la vague de l’opinion publique, mais écrit que «si les présidences étaient jugées sur la popularité à court terme, l’effort de Biden aurait l’air plutôt mauvais. Mais c’est une mesure terrible.

Il poursuit en affirmant que malgré des « échecs » comme « le retrait honteux de l’Afghanistan », la présidence de Biden « sera jugée selon qu’elle a réduit les inégalités, élargi les opportunités, créé la base matérielle d’une plus grande unité nationale ».

« C’est ce qu’il fait », écrit Brooks.

Il termine l’article avec quelques conseils étranges, exhortant les démocrates à ne pas rendre certains programmes temporaires juste pour « faire en sorte que les chiffres du budget soient bons » – ce qui fait partie des querelles qui ont rendu leur passage possible.

Le message direct et à contre-courant a créé beaucoup de buzz parmi les types politiques et médiatiques – dont certains ont exprimé d’un air sarcastique leur surprise d’être d’accord avec Brooks.

Voici une colonne d’opinion que la Maison Blanche aimera https://t.co/hiXil2oJdN – Blake Hounshell (@blakehounshell) 19 novembre 2021

Une lettre d’amour au président Biden et sa conviction que dépenser des milliards de dollars « créera une société plus égalitaire, plus juste et plus unie ». https://t.co/6rjZy3M7Th – Byron York (@ByronYork) 19 novembre 2021

Je tweete une chronique de David Brooks donc je suppose que tout est possible. https://t.co/nK8tJDvfO0 – Brian Schatz (@brianschatz) 19 novembre 2021

Biden est un fan de David Brooks et appréciera probablement cette chronique avec le titre

« Joe Biden réussit »https://t.co/Re3GiTLOLf – Alex Thompson (@AlexThomp) 19 novembre 2021

a réveillé le gauchiste de note david brooks https://t.co/X8vuJkEVEe – 🦃Imani Gandied Yams🦃 (@AngryBlackLady) 19 novembre 2021

David Brooks — JOE BIDEN RÉUSSIT, malgré ce que disent les médias. Le crédit d’impôt pour enfants élargi a sorti 3 millions d’enfants américains de la pauvreté. Les salaires dans le secteur de l’hôtellerie ont grimpé de 13 % en un an. Il y a plus d’offres d’emploi que jamaishttps://t.co/irdfmJZqup pic.twitter.com/5njHbq5JuV – Steven Greenhouse (@greenhousenyt) 19 novembre 2021

« Les présidents sont jugés par l’histoire, pas par la distraction et l’épuisement du moment. La personne du bureau ovale a-t-elle abordé le problème central du moment ? L’administration Biden réussit ce test. ~ @nytdavidbrooks https://t.co/1vb431ybBZ – Ron Fournier (@ron_fournier) 19 novembre 2021

« Les gens se méfient du changement. Le succès mobilise l’opposition. Ce n’est souvent qu’en rétrospective que ces politiques deviennent populaires et même sacrées. https://t.co/HkezkaOsw6 – Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) 19 novembre 2021

De nombreux responsables de l’administration Biden ont également fait la promotion de la rubrique, comme prévu, comme le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain – qui l’a à nouveau tweeté après que Build Back Better ait adopté la Chambre.

«Mais cette administration sera jugée selon qu’elle a réduit les inégalités, élargi les opportunités, créé la base matérielle d’une plus grande unité nationale. C’est en train de faire ça. Un point de vue bien nécessaire sur la présidence Biden…https://t.co/4sN2HA3zb4 – Ronald Klain (@WHCOS) 19 novembre 2021

Alors que la Chambre adopte Build Back Better, il semble que ce soit le bon moment pour relancer cette chronique @nytdavidbrooks d’hier soir…. https://t.co/4sN2HA3zb4 – Ronald Klain (@WHCOS) 19 novembre 2021

La fortune de Biden pourrait finir par avoir beaucoup à voir avec le sort de Build Back Better au Sénat américain, mais jusqu’à présent, les victoires législatives de l’administration ne se sont pas traduites par des taux d’approbation plus élevés.

