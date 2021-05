Le NYT dit que les Américains devraient prendre moins de douches pour l’environnement ⋆ .

Le New York Times a récemment fait valoir que l’abandon de la baignoire et l’abandon de l’hygiène sociale peuvent sauver la planète. Malheureusement, ce n’est pas une blague.

L’histoire dérangée du Times était intitulée «Voir moins de gens. Prenez moins de douches. » La journaliste du Times, Maria Cramer, a fait de la propagande sur le fait qu’un assistant administratif préscolaire nommé Robin Harper n’aurait fait que «prendre une douche».[ed] une fois par semaine »depuis la pandémie. Selon Cramer, «La nouvelle pratique a ressenti écologiquement vertueux, pratique et libérateur. Et il est resté coincé. Cramer a applaudi comment “[t]voici maintenant des indications que [showering less] a amené certains Américains à devenir plus spartiate en ce qui concerne les ablutions.“L’histoire de Cramer avait autant de sens qu’un éditorial du Times 2020 intitulé:” Arrêtez d’utiliser du papier toilette. ” [Emphasis added.]

Cramer a même fustigé la pratique du «lavage[ing] plus fréquemment “comme une” obsession américaine du nettoyage “. Elle a blâmé les Américains pour leur «obsession» sur «[p]lumbing et mobilité ascendante. » Comment les Américains osent-ils rechercher la propreté, n’est-ce pas Cramer?

Plus tard dans la pièce, Cramer a déclenché un théâtre d’effroi climatique:

le choix individuel d’arrêter de se doucher ou de se baigner tous les jours est critique à faire à un moment où les écologistes appellent les pays à prendre davantage de mesures contre le changement climatique, M. McCarthy, l’écologiste [who bathed ‘once a week,’] mentionné, [emphasis added].

McCarthy se trouve être un porte-parole du groupe exco-extrémiste Extinction Rebellion. Des manifestants de la branche Extinction Rebellion DC auraient jeté du caca de vache devant la Maison Blanche pour protester contre le programme climatique de Biden pour ne pas être assez extrême. McCarthy a pleuré sur son site Web que “[t]es catastrophes environnementales mondiales et la destruction de la justice sociale risquent de nous accabler si nous n’agissons pas immédiatement. » Parlez d’avoir une connexion climatique.

Mais Cramer a continué. Elle a fait de la propagande: «Pourtant, [Lafayette College Professor of Environmental Science Andrea] Armstrong a déclaré qu’il faudrait un grand nombre de personnes pour changer leurs habitudes de baignade pour faire une différence dans les émissions de carbone. Peut-être que tout le monde devrait arrêter complètement de prendre des douches. Serait-ce idéal pour les éco-fanatiques du Times?

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le New York Times au 800-698-4637 et exigez qu’ils étiquettent l’éco-propagande de Cramer comme une opinion.

Lien source