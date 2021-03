Le NYT dit que les NFT dans une bulle alimentée par une pandémie, les œufs de Polkamon produisent 1 million de dollars de gaz …

Ayant juste fouetté une chronique NFT pour un demi-million de dollars, le New York Times se demande maintenant si peut-être toute la scène est-elle dans une bulle?

Dans un article du 30 mars, Art’s NFT Question: Next Frontier in Trading, or a New Form of Tulip? L’auteur Scott Reyburn a remis en question la durabilité de la bulle actuelle des prix NFT et a établi des comparaisons avec la «manie des tulipes» hollandaise des années 1630.

La manie des tulipes pour tous ceux qui ne cultivent pas de fleurs était une bulle aux Pays-Bas qui a vu les prix d’une seule ampoule de tulipe grimper jusqu’à 6700 florins en février 1637 – assez pour acheter une maison à l’époque.

Le NYT a suggéré que peut-être l’histoire rimait, étant donné la similitude entre la bulle NFT adjacente au COVID-19 et la bulle de tulipes bubonique provoquée par la peste:

«Il convient également de souligner que la spéculation fébrile sur des actifs qui n’ont pas d’existence physique a prospéré lors d’épidémies, lorsque les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur. La manie des tulipes a coïncidé avec une épidémie de peste bubonique aux Pays-Bas qui a tué un cinquième de la population d’Amsterdam entre 1635 et 1636. »

La réponse des autorités financières à la pandémie a, bien sûr, également gonflé les prix des actifs dans tous les domaines, de sorte que les NFT ont peut-être également bénéficié de personnes ayant trop d’argent et de temps à disposition.

L’article se terminait par une citation appropriée de la satire de 1637 Tulip mania, The Rise and Decline of Flora:

«Cela a été une folie.»

SuperRare lève 9 millions de dollars

Le marché NFT SuperRare a levé 9 millions de dollars grâce à son tour de financement de série A.

La plateforme a annoncé le 31 mars que le tour avait été dirigé par Velvet Sea Ventures et a vu des investissements de personnalités populaires telles que Mark Cuban, Chamath Palihapitiya et Ashton Kutcher. SuperRare a noté:

«En seulement trois ans, le marché de l’art crypto est déjà devenu un phénomène mondial de plus de 400 millions de dollars. Cet investissement permettra à SuperRare d’accélérer sa croissance, au service d’un plus grand nombre d’artistes et de collectionneurs alors que la collecte numérique se rapproche d’une adoption plus généralisée «

La plate-forme a l’intention d’utiliser le financement pour étendre «les fonctionnalités de base de SuperRare à des éléments sociaux plus évolutifs tels que le chat et les flux personnalisés». Il a également l’intention d’améliorer les mécanismes du marché et les fonctionnalités d’enchères, d’étendre davantage les «formats d’illustration pris en charge à la réalité virtuelle et aux supports programmables» et espère mettre en œuvre une mise à l’échelle de couche deux.

Polkamon Eggs, le dernier engouement NFT

Échange décentralisé Polkastarter a rejoint la manie NFT avec le lancement des objets de collection de monstres numériques animés « Polkamon ».

Les premiers adeptes du projet ont eu la chance de participer au concours «Réclamez vos œufs», qui a vu 125 000 utilisateurs réclamer un œuf symbolisé qui avait une chance d’être «éclos» ou frappé dans un Polkamon NFT.

⏰ Le temps est écoulé! Le concours #ClaimYourEgg est officiellement terminé. Plus aucun oeuf ne peut être réclamé. Merci aux plus de 125 000 personnes qui ont pris part à cet événement historique. Ensemble, nous faisons l’histoire de #NFT! Dans 2 heures, nous partagerons un lien pour vérifier si vous avez gagné. Bonne chance! pic.twitter.com/zrDKEgTElj – Polkamon (@Polkamonorg) 29 mars 2021

« Rien que pour les frais de gaz, nous estimons que les fans de Polkamon ont dépensé plus d’un million de dollars pour réclamer des œufs pour avoir la chance de participer à notre prochain IDO sur Polkastarter », note un article de blog.

Le projet est maintenant vérifié sur OpenSea, et la vente la plus élevée au moment de la rédaction est celle d’un «Moonrock x Morningstar Babydragon» en argent à 22 ETH, d’une valeur d’environ 39 000 $.

Un autre utilisateur d’OpenSea semble confiant dans le projet. Après avoir acheté un «Polkastarter Babydragon» pour 14,94 ETH, ils l’ont actuellement coté pour 54,99 ETH (d’une valeur d’environ 100 000 $).

Deuxième fissure à la vente d’une maison NFT

L’investisseur immobilier Ivan Malpica a vendu une part de 50% dans une maison St Louis qu’il a mise en vente en tant que NFT sur Mintable début mars.

Vous pouvez acheter la moitié de cette maison à St Louis via Mintable pour moins de 30 ETH

Malheureusement, il dit à Cointelegraph qu’il l’a vendu hors ligne à un « nouveau partenaire qui n’avait pas de crypto ou d’ETH » et l’a plutôt vendu pour de l’argent.

«J’ai reçu beaucoup d’intérêt pour le premier NFT immobilier, mais les nouveaux acheteurs voulaient établir un partenariat traditionnel», dit-il. « Comme il y avait beaucoup d’intérêt, j’ai décidé de créer un deuxième NFT pour essayer à nouveau sur une nouvelle propriété. » Il vient de coter une part de 50% dans une autre propriété de St Louis en tant que NFT sur Mintable pour 29,7 ETH.

De la NFL à la NFT

L’ancienne star de la NFL devenue acteur Veron Davis, a suivi Rob Gronkowski et Partick Mahomes dans des objets de collection symboliques avec une goutte sur Rarible aujourd’hui.

Davis a joué dans la NFL pendant 14 saisons et a remporté le Super Bowl avec les Broncos de Denver en 2016. La baisse se compose de cinq éditions ouvertes et une de l’une qui représente les faits saillants de la carrière de Davis, y compris des trophées, des coups d’action du Super Bowl et même une figurine articulée «rookie season» symbolique de la star.

L’enchère doit se clôturer le 4 avril.