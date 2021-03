Le NYT fait fi de la mystification de la Russie Hillary pour dire que Pompeo est trop partisan ⋆ .

Le New York Times a qualifié lundi l’ancien secrétaire d’État de Trump Mike Pompeo de combattant partisan qui bafoue le protocole selon lequel les anciens secrétaires restent silencieux après leur sortie de la fonction publique.

« Absent de ses fonctions depuis plus de deux mois, M. Pompeo n’a cessé de frapper », a écrit le Times. «Dans une série de discours, d’entretiens et de publications sur Twitter, il apparaît comme le critique le plus ouvert du président Biden parmi les anciens hauts responsables de Trump. Et il ignore, tout comme il l’a fait au pouvoir, la coutume selon laquelle les secrétaires d’État actuels et anciens évitent l’apparence de la partisanerie politique.

Mike Pompeo est en train de devenir le critique le plus ouvert du président Biden parmi les anciens hauts responsables de Trump, ignorant, tout comme il l’a fait au pouvoir, la coutume selon laquelle les secrétaires d’État actuels et anciens évitent l’apparence de partisanerie politique. https://t.co/HFkDxGUXOi – The New York Times (@nytimes) 30 mars 2021

Les critiques ont passé sous silence le fait que l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, qui a servi sous le mandat du président Barack Obama de 2009 à 2013, est devenue plus tard la candidate démocrate à la présidentielle trois ans seulement après avoir quitté le département d’État. Le prochain secrétaire d’État d’Obama, l’ancien sénateur du Massachusetts, John Kerry, est resté un critique des républicains tout au long des années Trump et est rentré à la Maison Blanche sous le président Joe Biden en tant que tsar du climat.

Alors que le Times reconnaissait la présence politique de Clinton et de Kerry dans leur carrière post-diplomatique, le journal a minimisé leurs fréquentes critiques et a présenté leur partisanerie comme un simple refus des alliés de Pompeo.

« Monsieur. Le stratège politique de Pompeo n’a pas répondu aux messages demandant des commentaires ou une interview, mais des personnes proches de M. Pompeo ont déclaré que les secrétaires d’État démocrates avant lui, y compris John Kerry et Hillary Clinton, critiquaient ouvertement le président Donald J. Trump », écrit le journal. . «Mais M. Kerry a largement tenu sa langue pendant les premiers mois de la présidence Trump, devenant de plus en plus ouvertement critique – bien que moins implacable – après que M. Trump ait annoncé en juin 2017 que les États-Unis se retireraient de l’accord de Paris sur le climat.»

Sur Clinton, le Times a simplement écrit: «Au moment où M. Trump a pris ses fonctions plus tôt cette année-là, Mme Clinton, son opposante aux élections, avait depuis longtemps abandonné tout placage diplomatique non partisan.

Clinton avait annoncé sa candidature à la présidence dès 2015, deux ans seulement après avoir quitté l’administration Obama. Peu de temps après sa défaite en 2016, l’ancienne secrétaire d’État a fait une tournée de livres où elle a blâmé les Russes et a depuis continué à cracher des complots démystifiés alléguant que ses opposants politiques étaient des agents du gouvernement du Kremlin.

En mai 2017, Kerry a dénoncé la nouvelle administration Trump dans un discours aux diplômés de Harvard leur disant qu’ils devraient apprendre à parler russe pour travailler à la Maison Blanche, alors qu’une enquête d’avocat spécial était en cours pour enquêter sur Trump. Kerry s’est également engagé dans une diplomatie fantôme avec l’Iran en 2018 pour saper l’administration Trump et sauver l’accord avec l’Iran.

Mais Pompeo, selon le Times, enfreint le protocole pour sonder les ambitions présidentielles.