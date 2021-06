Le NYT fait l’éloge de l’arrivée à l’âge adulte du groupe Soros-Tied « dans le Washington de Biden » 10z viral

Le New York Times a semblé célébrer un groupe de réflexion libéral lié au milliardaire de gauche George Soros pour avoir étendu son influence à Washington, DC

Le Times a expliqué comment Data for Progress, un groupe pro-Green New Deal et Medicare-for-All, « s’est habitué à l’influence dominante ». Le groupe est un projet du groupe d’argent noir Tides Advocacy, l’histoire, intitulée “Né à gauche, les données pour le progrès arrivent à maturité à Biden’s Washington”, a défendu la façon dont “le président Biden le mentionne lors d’appels privés. La Maison Blanche lit ses travaux. Et le sénateur Chuck Schumer, le chef de la majorité, fait équipe avec ses dirigeants pour des conférences de presse, des articles de blog et des lois. » Les Open Society Foundations de Soros ont financé Tides Advocacy avec au moins 4 485 000 $ entre 2017 et 2019.

Le journal n’a même pas pris la peine de mentionner les liens de Data for Progress avec Tides Advocacy ou que son organisation mère était financée par Soros. Au lieu de cela, le Times a poussé comment «[t]’adoption de Data for Progress par les plus hauts gradés du Parti démocrate est un moment de passage à l’âge adulte pour un cabinet de sondage et un groupe de réflexion de gauche qui a à peine trois ans.

L’histoire du Times se lit comme un communiqué de presse Data for Progress :

Une partie des premiers succès du groupe reflète un parti démocrate qui s’est déplacé vers la gauche pendant l’ère Trump. Mais cela signifie également la maturation d’une nouvelle génération d’activistes libéraux, aux prises avec la manière d’exercer le pouvoir politique. quand ils ne sont plus l’opposition, [emphasis added].

Le journal n’avait pas fini de soutenir la bonne foi politique du groupe extrémiste. Le Times a poursuivi : « Pour Data for Progress, la stratégie est Politics 101 : les politiciens aiment les politiques qui sont populaires. » Il est intéressant de noter que nulle part dans l’article le Times ne mentionne que Data for Progress a soutenu des programmes politiques extrémistes comme le Green New Deal et Medicare-for-All.

Mais ce n’est pas tout. Le directeur exécutif de Data for Progress, Sean McElwee, est également co-fondateur du groupe extrémiste Abolish Ice. Influence Watch a noté que «[Abolish Ice] plaide en faveur d’une politique d’immigration de facto à frontières ouvertes et exige la fin de l’application de l’immigration et des douanes aux États-Unis (ICE).

Apparemment, défendre des positions politiques extrémistes n’était pas suffisant pour Data for Progress. L’organisation touche même à l’idéologie éveillée. Toute sa page « équipe » est inondée des pronoms de genre préférés de ses employés.

Le journal semblait uniquement préoccupé par le fait que McElwee divulgue les secrets de son groupe sur le succès politique. « La sauce secrète ici, c’est que nous avons développé une monnaie qui les intéresse », a déclaré McElwee au Times. « Nous avons accès à de nombreux bureaux parce que tout le monde veut en savoir plus sur les chiffres. »

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le New York Times au 800-698-4637 et demandez-lui de faire rapport sur les connexions de Data for Progress avec Soros.