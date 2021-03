Le NYT tente d’assommer Mike Pompeo, mais assomme Hillary Clinton et John Kerry dans le processus – RedState ⋆ .

Parfois, vous devez le remettre aux médias libéraux pour l’audace absolue des choses qu’ils disent et les préjugés avec lesquels ils pensent pouvoir s’en tirer.

Le New York Times vient de prendre un coup assez partial à l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a vivement critiqué certaines des mesures prises par Joe Biden.

Mike Pompeo est en train de devenir le critique le plus ouvert du président Biden parmi les anciens hauts responsables de Trump, ignorant, tout comme il l’a fait au pouvoir, la coutume selon laquelle les secrétaires d’État actuels et anciens évitent l’apparence de partisanerie politique. https://t.co/HFkDxGUXOi – The New York Times (@nytimes) 30 mars 2021

« Mike Pompeo est en train de devenir le critique le plus franc du président Biden parmi les anciens hauts responsables de Trump », ont-ils déclaré, « ignorant, tout comme il l’a fait au pouvoir, la coutume selon laquelle les secrétaires d’État actuels et anciens évitent l’apparence de partisanerie politique. »

Bien sûr, cela ne commence même pas à être la réalité. Il n’y a aucune exigence que les secrétaires d’État soient non partisans, il n’y en a jamais eu. Ce sont des nominations politiques.

Mais s’ils veulent affirmer cela, passons en revue ces deux secrétaires d’État non politiques objectifs notés sous Barack Obama, Hillary Clinton et John Kerry, tous deux candidats à l’investiture démocrate à la présidentielle. Ils n’ont pas encore arrêté d’attaquer le président Donald Trump. Pensant que Mike Pompeo n’a jamais payé pour aucune désinformation étrangère pour saper son opposant politique et provoquer la division au sein du pays. Je suppose également que Pompeo n’a jamais fait de voyages secrets pour parler aux Iraniens comme John Kerry l’a fait sous Trump et la politique étrangère des États-Unis. Kerry travaille actuellement en tant que conseiller de l’administration Biden tout en attaquant toujours Trump. Il y a peu de partisans de plus sur la planète que ces deux-là. La critique de Mike Pompeo en comparaison a été incroyablement tempérée.

Il existe bien sûr une foule d’autres exemples non partisans, mais vous comprenez.

Ce qui est également hilarant dans l’article ridicule du New York Times selon lequel les secrétaires d’État ne sont pas partisans, c’est que les auteurs citent Michael Beschloss pour soutenir leur affirmation. Beschloss est un «historien présidentiel de NBC» qui a en fait été l’un des partisans démocrates les plus histrioniques sur Twitter sans une pointe d’objectivité.

Bien sûr, c’est de l’historien de Twitter qui a apparemment dormi à travers tous ses cours sur les démocrates. pic.twitter.com/KqFcHVxkC7 – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 30 mars 2021

Voici un échantillon de l’objectivité de l’historien présidentiel de la NBC sur Pompeo et c’est l’une des choses les plus douces que je puisse publier, comparant Pompeo à Curly des Trois Stooges.

Pompeo et d’autres responsables du département d’État prétendent que Trump a remporté les élections de 2020: pic.twitter.com/iXH1LtLkJ8 – Michael Beschloss (@BeschlossDC) 12 novembre 2020

Bien sûr, les gens ont immédiatement vu le problème avec l’évaluation du New York Times.

Quels anciens secrétaires d’État ont évité la partisanerie politique?! Hillary Clinton? John Kerry? Colin Powell qui a approuvé chaque dém depuis 20 ans? Albright a qualifié Trump de fasciste. Seul le récent secrétaire d’État à respecter cette «coutume» est Condi Rice. – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 30 mars 2021

Cher @nytimes: La secrétaire d’État @HillaryClinton * s’est présentée à la présidence * après avoir quitté ses fonctions. Après sa défaite stupéfiante face à un novice politique (Trump), elle a été une critique acharnée pendant 4 ans (et ce n’est pas fini). Et l’ancien secrétaire @JohnKerry ne s’est pas taisé. Mais à côté d’eux… https://t.co/8VVdE9lPd5 – 🇺🇸 Mike Davis 🇺🇸 (@mrddmia) 30 mars 2021

De plus, nous devons noter que six anciens secrétaires d’État – Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Martin Van Buren et James Buchanan – ont tous été élus président et plusieurs autres se sont présentés à la présidence. Mais ne parlons pas de tout cela à «l’historien présidentiel».

Mais bon essai, New York Times. Peut-être rendre votre propre partisanerie nue un peu moins évidente la prochaine fois.

HT: Twitchy