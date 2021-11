Le OnePlus 10 Pro n’a peut-être pas de caméra à zoom périscope

TL;DR

Une nouvelle fuite suggère que le OnePlus 10 Pro n’aura pas de caméra périscope. Cela signifie que vous ne devriez pas vous attendre en théorie à une excellente qualité de zoom à longue portée.

Le OnePlus 10 Pro a apparemment fuité plus tôt ce mois-ci grâce au fuiteur fréquent Steve Hemmerstoffer, montrant un téléphone avec une bosse d’appareil photo plutôt intéressante (voir ci-dessus). Le boîtier montre trois caméras, et il semble que nous ayons plus d’informations divulguées concernant l’un de ces tireurs.

Le pronostiqueur Weibo Digital Chat Station a affirmé que le OnePlus 10 Pro est équipé d’un téléobjectif «ordinaire». Ils ajoutent que cela pourrait avoir un facteur de zoom optique 3,3X et un zoom numérique 30X.

Un facteur de zoom optique 3,3X ne signifie pas automatiquement qu’un téléphone aura des capacités de zoom à longue portée médiocres. Par exemple, le Huawei P50 Pro utilise un appareil photo 64MP 3,5X qui semble offrir de superbes photos 10X. Cependant, le leaker affirme dans les commentaires que le OnePlus 10 Pro n’aura pas de téléobjectif haute résolution – ce n’est pas bon signe.

Ce ne serait pas la première fois qu’un produit phare OnePlus Pro sautait une caméra périscope, car le modèle 2022 suivrait les traces du OnePlus 9 Pro et du OnePlus 8 Pro de l’année dernière. Ainsi, ceux qui espèrent un appareil OnePlus avec un fantastique zoom longue portée (ou deux caméras zoom) pourraient ne pas vouloir retenir leur souffle.

Il n’y a pas encore de mot sur les autres caméras, mais nous supposons que le OnePlus 10 Pro offrira des caméras principales ultra-haute résolution et ultra-larges s’il suit effectivement les traces des modèles précédents. Et la société conservera sans aucun doute la marque Hasselblad pour la nouvelle série, ce partenariat ne commençant que cette année.

