Le OnePlus 10 Pro pourrait avoir une charge plus lente que la première rumeur

Une fuite prétend que le OnePlus 10 Pro aura une charge filaire de 80 W. Cette dernière fuite semble également corroborer les détails publiés précédemment.

Nous avons déjà de nombreuses fuites OnePlus 10 Pro à passer au crible, mais il semble que le train de fuites ne s’arrête pas encore. L’éminent pronostiqueur Weibo Digital Chat Station vient de publier une multitude de détails apparents concernant le nouveau produit phare.

Le leaker a affirmé que le OnePlus 10 Pro serait équipé d’un écran OLED incurvé QHD + 120 Hz de 6,7 pouces (avec technologie LTPO) et d’une caméra selfie 32MP dans une découpe perforée. En restant avec les appareils photo, on pense que le téléphone aura un appareil photo principal 48MP, un objectif ultra-large 50MP et un téléobjectif 8MP 3X. Tout cela correspond à peu près aux fuites précédentes.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est dans le domaine de la charge, comme le dit le pronostiqueur, il aura une charge filaire de 80 W. Il s’agit d’une puissance inférieure aux vitesses de 125 W suggérées par une autre fuite plus tôt cette année. Sinon, le téléphone est également prévu pour gagner une charge sans fil de 50 W, dans la lignée du OnePlus 9 Pro.

Dans tous les cas, une charge de 80 W devrait offrir des temps de charge bien inférieurs à une heure avec une batterie de 4 500 mAh. En fait, le Mi 11 Ultra offre une charge de 67 W qui prend un peu moins de 40 minutes pour sa batterie de 5 000 mAh. Vous devriez donc toujours obtenir des vitesses de recharge rapides si le OnePlus 10 Pro est livré avec un pack de 5 000 mAh.

Néanmoins, entre la série Galaxy S22, la gamme Google Pixel 6 et la série Xiaomi 12, les téléphones phares de qualité ne manqueront pas en 2022. Nous espérons donc que la série OnePlus 10 offrira une excellente expérience lors de sa sortie.

