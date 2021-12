Le OnePlus 10 Pro pourrait être le téléphone de charge le plus rapide de l’entreprise à ce jour

Au cours des dernières semaines, nous avons bénéficié d’un flux constant de nouvelles fuites et de rumeurs concernant le prochain OnePlus 10 Pro. Au moins, on a l’impression qu’il n’y a pas grand-chose de plus à apprendre sur l’apparence du téléphone, et nous avons déjà une solide idée de ce à quoi s’attendre sous le capot. Maintenant, nous étoffons certains des détails restants, comme le suggère un nouveau rapport, nous pouvons nous attendre à une belle mise à niveau en ce qui concerne la vitesse de charge.

OnePlus a acquis une certaine réputation pour ses téléphones à charge rapide, nous avons donc été curieux de voir quel type d’améliorations pourraient être apportées ensuite. Le modèle précédent, le 9 Pro, avait une charge rapide filaire de 65 W et une charge sans fil de 50 W. La dernière fuite de Digital Chat Station sur Weibo (repérée par XDA) affirme que le 10 Pro augmentera sa charge filaire à 80W mais maintiendra la charge sans fil à un 50W toujours respectable.

Sinon, le post renforce ce qui a déjà été répandu dans les fuites précédentes. Cela inclut les détails de la caméra comme le passage à un front-facer de 32MP (par rapport au 16MP du 9 Pro). Les caméras arrière principale, grand angle et téléobjectif offriraient les mêmes résolutions de 48MP, 50MP et 8MP que celles de la dernière génération.

Il n’y a toujours pas de mot officiel sur la date de sortie du 10 Pro, mais les dernières rumeurs font allusion à un lancement en janvier ou février pour la Chine et en mars ou avril pour le reste d’entre nous.

