Le OnePlus 8T en vaut la peine au nouveau prix

La série OnePlus 9 a récemment été lancée, apportant plusieurs mises à niveau ainsi qu’un partenariat avec la société d’appareils photo Hasselblad. Ces nouvelles versions ont également entraîné une réduction pour le OnePlus 8T, âgé de six mois.

Nous avons effectué un examen à long terme du OnePlus 8T et avons également demandé aux lecteurs d’Android Authority s’ils pensaient que l’ancien téléphone valait la peine d’être acheté à son prix réduit de 599 $. Voici comment vous avez répondu à cette question.

Le OnePlus 8T en vaut-il la peine à 599 $?

Résultats

Nous avons publié le sondage et l’examen à long terme le 24 avril, et 1 297 votes ont été comptabilisés au moment de la rédaction. Un peu plus de 17% des lecteurs se demandaient si le OnePlus 8T valait son prix réduit.

Pendant ce temps, un total de 22,3% des répondants ont simplement estimé que le téléphone ne valait pas la peine d’être acheté, même au nouveau prix. Notre propre Luke Pollack est arrivé à cette conclusion dans son examen revisité, citant des appareils rivaux comme le OnePlus 8 Pro (disponible pour 100 $ de plus) et le Samsung Galaxy S20 FE.

Luke a également souligné le OnePlus 9 vanille, disponible pour 130 $ de plus. Pour cet argent supplémentaire, vous obtenez un meilleur appareil photo ultra-large, une charge sans fil (en dehors de l’Inde) et le SoC Snapdragon 888.

Le plus gros résultat est venu du camp du «oui», car un peu plus de 60% des lecteurs interrogés pensaient que le OnePlus 8T en valait la peine à 599 $. Je peux voir pourquoi les gens ont également voté pour cette option, car vous obtenez toujours un excellent téléphone dans l’ensemble. Il y a le chipset Snapdragon 865, un écran OLED 120 Hz, une charge filaire de 65 W, 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh. Vous ne voudrez peut-être pas dépenser 130 $ de plus sur le OnePlus 9 si tout ce dont vous avez besoin est une expérience fluide et une charge rapide.

commentaires

trentbg: Devrait être de 499 $ Jonathan Kramer: Le fait que le fabricant continue de baisser le prix est révélateur. Et même si je berce toujours mon 5T qui n’obtiendra pas Android 11, sa qualité de construction et ses performances sont aussi bonnes ou meilleures que celle-ci; et le tout pour 200 $! Evan Sears: Je suis passé à un pixel 5 mais je garde mon 8T car c’est un appareil tellement fluide! Les voyez-vous réparer l’appareil photo grâce à des améliorations logicielles? Piotrex1993: La vérité est que vous pouvez maintenant trouver 8t dans le magasin officiel OnePlus sur Aliexpress ou gearbest avec une expédition depuis un entrepôt EU / US pour aussi peu que 480 $ (j’ai payé il y a bien 2 mois sur Aliexpress avec expédition sous 2 jours) et c’est bien comparé au pixel ou au S20 FE.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Pensez-vous que le OnePlus 8T est toujours un excellent téléphone en 2021? Faites-nous savoir ci-dessous.