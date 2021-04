Le OnePlus 9 est incroyable – alors pourquoi est-ce que je le vide pour un téléphone à 350 $?

Il y a quelques semaines, j’ai eu la chance de passer du temps avec le dernier produit phare de OnePlus lorsque j’ai pu rédiger notre avis sur OnePlus 9. Je l’ai tellement aimé que je l’ai surnommé «le nouveau champion phare d’Android», et je l’utilise continuellement jusqu’à ce jour. Même si beaucoup diraient que le Samsung Galaxy S20 FE détient toujours cette couronne, il est indéniable que le OnePlus 9 est une meilleure option que les appareils OnePlus précédents tels que le 8 ou 8T.

J’ai fait l’éloge des caméras à réglage Hasselblad du 9, de son bel écran AMOLED 120 Hz et de son haptique amélioré, et même si j’ai été un peu déçu par les options de couleur aux États-Unis, j’ai été impressionné par la disponibilité des peu de flair et de protection de l’appareil.

Mais autant de plaisir que j’ai eu avec le OnePlus 9, je dois admettre que j’ai donné à quelques autres appareils un œil secondaire sérieux ces derniers temps, notamment le Google Pixel 4a. Vous pensez probablement que je suis fou de vouloir « rétrograder » d’un téléphone premium de 700 $ + pour un téléphone à petit budget à la moitié du prix. Vous avez peut-être raison, mais j’ai mes raisons.

En tant qu’utilisateur d’iPhone de longue date (j’ai toujours et j’utilise souvent un iPhone 12 mini), j’apprécie des choses comme les logiciels simples et les extras et exclusivités de première partie. Pourtant, je préfère aussi vraiment l’option d’un facteur de forme plus petit. Je pensais que je pourrais surmonter ce problème après avoir utilisé un appareil sans doute supérieur dans le OnePlus 9, mais je ne pense tout simplement pas que je peux ébranler ce sentiment plus longtemps. Plus je passe de temps avec le plus gros téléphone (en particulier dans le cas Spigen Tough Armor en forme de char lourd que je berce actuellement), plus cela me semble une brique.

Je ne joue pas (comme, du tout), et je ne regarde pas vraiment de vidéos ou de chat vidéo sur mon téléphone, j’ai donc constaté que je ne gagnais pas beaucoup à avoir un écran plus grand ou technologiquement supérieur sur mon téléphone. mains. Pour ces activités, je préfère de loin utiliser mon Chromebook ou mon ordinateur de bureau. Avec les téléphones, j’apprécie la portabilité, le fait de pouvoir les utiliser d’une seule main et la poche (oui, même avec les énormes poches de mon père en jean).

J’utilise régulièrement des fonctionnalités exclusives à Pixel ou Pixel-first sur le 4a, comme l’application de sécurité personnelle de Google, pour indiquer à ma femme où je me trouve lorsque je fais une longue randonnée et pour l’alerter ainsi que les autorités en cas de montée dans une automobile malheureuse accident. Mes gros doigts font toujours des erreurs lors de la saisie, j’ai donc apprécié les nouvelles améliorations apportées à Smart Reply du clavier du Pixel, et j’apprécie toujours de pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités de Google Photos, de Google Assistant et de l’appareil photo.

Le chargement sans fil et une classification IP officielle ne valent pas le double de dépenser le prix d’un Pixel 4a, du moins pour mes besoins.

Vraiment, il n’y a que deux choses que j’aimerais que le Pixel 4a ait que les téléphones phares plus grands et de valeur ont – les évaluations IP officielles (ce que techniquement mon OP9 n’a pas) et le chargement sans fil. Les cotes IP que j’aime lorsque je cours ou que je fais de la randonnée et que je ne veux pas ruiner mon téléphone avec une sueur excessive ou une averse de pluie aléatoire, bien que pour être honnête, je mets généralement mes téléphones dans un brassard de protection pendant ces derniers. fois de toute façon.

La recharge sans fil ne me manque pas vraiment, même si c’est bien d’avoir la nuit quand je suis trop fatigué ou groggy pour jouer avec un cordon. Mais j’ai trouvé que la batterie du 4a tient bien et je peux la recharger assez rapidement avec un bon chargeur de 18 W.

Et enfin, ne passons pas sous silence l’avantage le plus évident du Pixel 4a: son prix. J’apprécie de pouvoir obtenir un bon téléphone sans dépenser un bras et une jambe, et il est clair pour moi que le 4a est le meilleur téléphone Android bon marché que vous pouvez acheter en ce moment.

Je m’aime toujours certains OnePlus, et je suis sûr que je vais revenir à mon 9 de temps en temps, mais ce que j’aimerais vraiment voir, c’est le retour d’un OnePlus X de nouvelle génération, surtout s’il était proche. (r) à ce facteur de forme d’origine.

Une chose est sûre: si les rumeurs d’un Pixel 5a plus grand sont vraies, j’aurai des décisions difficiles à prendre concernant ma prochaine mise à niveau. Mais comme le 4a recevra des mises à jour majeures de sa plate-forme jusqu’en 2023 et des correctifs de sécurité jusqu’en 2024, je pourrais peut-être être épargné par cette décision douloureuse pendant une autre année.

Qu’en penses-tu? Suis-je fou de vouloir revenir au Pixel 4a? Le Pixel 4a m’a-t-il ruiné pour des téléphones plus gros et plus sophistiqués?

