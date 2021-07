Le OnePlus 9 Pro de 128 Go ne viendra pas du tout en Amérique du Nord

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Après les assurances initiales, OnePlus a maintenant confirmé que le modèle 128 Go OnePlus 9 Pro ne viendra pas aux États-Unis. L’entreprise blâme les problèmes de chaîne d’approvisionnement pour le changement de stratégie. Cela signifie que le OnePlus 9 Pro le moins cher reste l’option 12 Go/256 Go à 1 069 $.

Depuis avril, le OnePlus 9 Pro est disponible aux États-Unis, mais uniquement sous sa forme la plus chère. Il était également prévu d’offrir la configuration la moins chère, mais elle aurait été retardée après le lancement. Mais maintenant, un nouveau rapport suggère que ce modèle ne sera pas du tout vendu en Amérique du Nord.

Selon Android Police, OnePlus a confirmé que le OnePlus 9 Pro à 969 $ 8 Go/128 Go sera supprimé de la gamme dans la région. Au lieu de cela, si les utilisateurs veulent le téléphone phare OnePlus de cette année, ils devront se contenter de l’option 12 Go/256 Go à 1 069 $.

OnePlus accuserait la décision de « contraintes d’approvisionnement imprévues spécifiques aux appareils nord-américains ». “En Amérique du Nord, nous privilégions la version 12 × 256 Go pour garantir à nos utilisateurs l’accès à l’appareil le plus performant”, a ajouté OnePlus dans un communiqué à Android Police.

Un OnePlus à 1 069 $ : accord ou pas d’accord ?

Tout bien considéré, payer 100 $ de plus pour 4 Go de RAM supplémentaires et 128 Go de stockage n’est pas une mauvaise affaire. Mais c’est un coup dur pour ceux qui attendent un modèle moins cher avec des spécifications plus modestes. OnePlus est généralement connu pour proposer des produits phares moins chers que ses concurrents. Cependant, le OnePlus 9 Pro le moins cher disponible est plus cher que le modèle de base Samsung Galaxy S21 Plus, bien qu’avec 4 Go de RAM en plus.

Notre verdict: Test du OnePlus 9 Pro

En fin de compte, si vous êtes en Amérique du Nord et que vous voulez un produit phare OnePlus 2021, vous pouvez soit vous contenter du OnePlus 9 plus faible mais moins cher, soit débourser plus que prévu pour la configuration supérieure du Pro. On peut soutenir que l’absence d’un terrain d’entente pourrait aliéner davantage les fans.

Si vous vouliez acheter un OnePlus 9 Pro 8 Go/128 Go, faites-le nous savoir dans les commentaires.