Le OnePlus 9 Pro – Le compagnon de voyage parfait

Alors que le monde commence à sortir doucement de la pandémie, les voyages reprennent lentement. Les gens sortent de chez eux et repartent en voyage. Et si vous envisagez de faire de même, nous avons deux conseils à vous donner : soyez prudent et prenez les précautions nécessaires, et efforcez-vous d’emporter votre OnePlus 9 Pro avec vous. Le produit phare de OnePlus n’est pas seulement l’un des meilleurs téléphones du marché, mais c’est aussi le parfait compagnon de voyage.

Si cela semble un peu tiré par les cheveux, jetez un œil à sa conception. Oui, c’est un beau mélange de verre et de métal, et il est aussi mince et élégant. Mais il est également conçu pour résister à tout ce qu’un voyage difficile peut lui infliger – il est doté d’une protection Gorilla Glass et d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. C’est un téléphone qui résistera à la pluie, à la grêle, aux tempêtes et à la neige avec elan.

Bien sûr, sous cet extérieur glorieux se cache un matériel incroyablement puissant. Le OnePlus 9 Pro fonctionne sur l’un des processeurs les plus puissants du marché, le Qualcomm Snapdragon 888 et dans la meilleure tradition OnePlus, est livré avec beaucoup de RAM et de stockage – vous avez 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go et 12 Go / Variantes de 256 Go. Le fait que la RAM et le stockage soient rapides fait également du OnePlus 9 Pro un monstre de performances. Il peut gérer à peu près tout ce que vous lui lancez, de la messagerie de routine, la navigation et le courrier aux jeux haut de gamme (Call of Duty) jusqu’au montage détaillé d’images et de vidéos. Vous pouvez basculer entre les tâches sans effort, sans aucun décalage.

Un facteur clé de ces performances fluides est l’interface Oxygen OS de OnePlus, qui fonctionne sur Android 11. Contrairement à de nombreux autres téléphones, le OnePlus 9 Pro est livré avec une interface propre et épurée qui ne se bloque ni ne traîne, et vous permet de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Il n’y a pas de bloatware et pas de publicités intrusives pour gâcher votre expérience. De plus, OnePlus se fait un devoir de le mettre à jour régulièrement et non seulement de corriger les bogues, mais également d’améliorer les performances et d’ajouter des fonctionnalités. Le OnePlus 9 Pro est un téléphone dont les performances s’améliorent avec le temps !

Et cette excellente performance atteint un autre niveau lorsqu’elle est dotée d’un magnifique écran fluide AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces incurvé, haut et sans lunette avec une résolution de 1440 x 3216 pixels, qui est l’une des plus élevées que vous puissiez trouver sur un téléphone et supérieure à la résolution sur la plupart des ordinateurs portables. Il a également un taux de rafraîchissement intelligent de 120 Hz. Le bit « intelligent » est le fait que le taux de rafraîchissement s’ajuste automatiquement au contenu affiché sur le téléphone – il accélérera donc lorsque vous faites défiler ou jouez à un jeu qui prend en charge un taux de rafraîchissement élevé et ralentit lorsque tout ce que vous faites navigue sur le Web. Tout cela fait que l’écran consomme moins de batterie et vous permet de profiter du contenu pendant encore plus de temps.

Et regarder des vidéos et jouer à des jeux sur cet écran est un régal absolu, non seulement pour la qualité de l’image, mais aussi en raison de l’excellent son qui l’accompagne sur les haut-parleurs stéréo. Le téléphone est également livré avec la prise en charge de Dolby Atmos, c’est donc presque comme si vous transportiez un théâtre dans votre poche – parfait pour passer du temps sur les vols et en transit. En fait, il y a assez de puissance là-bas pour même créer et éditer des fichiers MS Office, de sorte que vous pouvez réellement garder votre ordinateur portable dans votre sac, ou même le laisser derrière vous. Ce grand écran signifie également que vous pouvez utiliser le téléphone comme appareil de navigation au cas où vous vous retrouveriez en territoire inconnu – le GPS fonctionne à merveille.

Un autre appareil que vous pouvez laisser derrière vous lorsque vous emmenez le OnePlus 9 Pro avec vous en voyage est un appareil photo. En effet, avec le OnePlus 9 Pro, vous disposez d’un incroyable appareil photo quad configuré pour capturer les souvenirs de votre voyage, un agencement d’appareils photo conçu par OnePlus en collaboration avec l’une des marques légendaires de la photographie : Hasselblad. Il y a un capteur Sony IMX789 de 48 mégapixels avec double ISO natif et PDAF omnidirectionnel, un capteur Sony IMX766 ultra-large de 50 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3,3x, PDAF et OIS et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Avec ceux-ci à bord, vous êtes équipé pour tout – le capteur principal est formidable pour capturer des clichés normaux, l’ultra large est fait sur mesure pour ces paysages époustouflants et si vous avez besoin de capturer un sujet sans le déranger (par exemple, un oiseau ou un animal ), il y a le téléobjectif.

La magie légendaire de Hasselblad traverse les appareils photo, du mode Hasselblad Pro qui vous permet de régler des paramètres comme la vitesse d’obturation, l’ISO et la balance des blancs comme vous le feriez sur un reflex numérique à l’étalonnage du capteur de niveau Hasselblad qui garantit des détails riches et des couleurs réalistes, le dont les goûts n’ont jamais été sur un smartphone. Le téléphone est également livré avec le mode XPan, qui vous permet de capturer des photos panoramiques au format 65:24, vous offrant une perspective unique. Une excellente stabilisation signifie que vous obtenez également de superbes vidéos et des clichés en basse lumière. Vous pouvez également permettre de prendre des photos au format RAW 12 bits qui offre 64 fois la couleur par rapport au format RAW 10 bits ordinaire. Vous pouvez également filmer des vidéos 4K HDR dessus. Et bien sûr, grâce à tout le matériel puissant et à ce bel écran, vous pouvez éditer, télécharger et partager du contenu directement depuis le téléphone lui-même. Aucun cahier nécessaire.

En parlant de téléchargement de contenu, le OnePlus 9 Pro prend en charge la 5G. Le réseau n’est peut-être pas disponible en Inde pour le moment, mais si vous vous rendez dans un endroit où il est disponible, votre téléphone vous permettra de l’utiliser sans effort, vous offrant des vitesses de téléchargement et de téléchargement époustouflantes. C’est un téléphone qui a été conçu pour ceux qui veulent voyager.

C’est aussi un téléphone qui croit en la durée. Le OnePlus 9 Pro est livré avec une batterie de 4500 mAh qui gère facilement une journée et encore plus d’utilisation intensive. La raison en est les optimisations de performances intégrées à l’appareil par OnePlus, lui permettant de faire plus que d’autres appareils avec des batteries encore plus grosses. Et bien, même si la batterie commence à se décharger, vous n’avez pas à vous soucier d’interrompre votre voyage pendant longtemps pour la recharger. Grâce à la prise en charge de Warp Charge 65T et d’un chargeur 65W dans la boîte, le OnePlus 9 Pro peut être rechargé en un tournemain. En fait, vous pouvez le recharger en une demi-heure. heure. Il se charge également incroyablement rapidement sur le chargement sans fil, grâce à la prise en charge de Warp Charge 50 Wireless, prenant en charge le chargement sans fil de 50 W. Il ne se contente pas de charger rapidement, le OnePlus 9 Pro peut même charger d’autres appareils. Le téléphone est livré avec une charge inversée, il peut donc charger sans fil d’autres appareils lorsqu’il est placé dessus. À quel point cela est cool?

Il peut prendre les manèges difficiles avec les lisses. Il est suffisamment puissant pour vous permettre de laisser derrière vous votre reflex numérique, votre console de jeu et parfois même votre ordinateur portable. Il continue de fonctionner et aide les autres à courir aussi. Et il est assez petit pour tenir dans votre poche. C’est pourquoi le OnePlus 9 Pro est votre compagnon de voyage idéal.

Le OnePlus 9 Pro est disponible à Rs 58 999 pour la variante 8 Go/128 Go et Rs 63 999 pour la variante 12 Go/ 256 Go, sur OnePlus.in, ainsi que dans les magasins partenaires en ligne et hors ligne de OnePlus et également sur Amazon.

