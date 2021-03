Le OnePlus 9 Pro sera disponible dans une finition miroir astucieuse

OnePlus a détaillé une couleur unique Morning Mist pour le 9 Pro.

La finition unique a une réflectivité qui change de haut en bas.

Attendez-vous à ce que OnePlus se vante davantage de sa conception le 23 mars.

Les fabricants de téléphones comptent de plus en plus sur des finitions intelligentes pour vous vendre leurs derniers combinés, y compris OnePlus. La société a détaillé l’une des couleurs du OnePlus 9 Pro, Morning Mist, et il est clair que ce n’est pas seulement un nom fantaisiste pour «argent».

La nouvelle couleur OnePlus 9 s’articule autour d’une combinaison d’un film et d’un verre réfléchissant qui produisent un gradient de réfraction. Alors que la finition commence à 60 degrés de diffusion (d’où le «brouillard») en haut du téléphone, elle passe à un 20 pour cent plus semblable à un miroir vers le bas. Vous aurez alors un peu de réflexion, mais la société vise un look plus fantomatique que ne le fournirait une finition miroir simple.

Il n’est pas certain que OnePlus parlera d’autres couleurs, bien que nous ne serions pas surpris d’en entendre davantage dans les jours précédant les débuts de la série 9 le 23 mars. jusqu’aux nuances subtiles de vert et de violet, mais on ne voyait pas comment (voire pas du tout) l’argent et le noir pourraient se démarquer.

Vous êtes probablement plus intéressé par les fonctionnalités du téléphone, telles que les appareils photo Hasselblad à ne pas manquer ou la puce Snapdragon 888. De plus, il y a de fortes chances que les choix de couleurs ne soient pas appréciés par les utilisateurs qui mettent le OnePlus 9 Pro dans des étuis. Si vous êtes déterminé à montrer votre téléphone, vous serez peut-être ravi.