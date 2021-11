Le OnePlus 9R est un champion du jeu – jouer, c’est croire !

Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 de niveau phare, et est livré avec des options de stockage RAM rapide et UFS 3.1 de 8 Go/ 128 Go et 12 Go/ 256 Go.

2021 a vu un nouveau OnePlus émerger à l’horizon. Le OnePlus 9R est le premier appareil OnePlus conçu pour les jeux, tout en conservant les fonctionnalités et la facilité d’utilisation d’un smartphone phare classique. À première vue, le OnePlus 9R peut vous sembler un produit phare élégant et bien conçu, dans la meilleure tradition OnePlus, mais sous cet extérieur phare se trouvent du matériel et des logiciels optimisés pour offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 de niveau phare, et est livré avec des options de stockage RAM rapide et UFS 3.1 de 8 Go/ 128 Go et 12 Go/ 256 Go. Présenter l’action de jeu aux yeux est la tâche d’un brillant écran AMOLED fluide Full HD+ de 6,55 pouces qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le téléphone est également livré avec un certain nombre de fonctionnalités centrées sur le jeu pour garantir que votre expérience de jeu est de premier ordre, a des haut-parleurs stéréo et une prise en charge de Dolby Atmos et dispose également d’une batterie de 4500 mAh qui non seulement le maintient pendant un certain temps mais qui, grâce à Le légendaire Warp Charge 65 de OnePlus peut être rechargé en moins de quarante minutes.

Mais tout cela ne sont que des spécifications. Qui peut être égalé par d’autres. Ce qu’ils ne peuvent pas égaler, cependant, c’est la façon dont le OnePlus 9R gère les jeux. Et il le fait sans toutes les cloches et sifflets externes que d’autres « téléphones de jeu » apportent à la table. Que ce soit l’action mouvementée de Call of Duty et BGMI, la vaste étendue de Genshin Impact, les pneus et les virages criards d’Asphalt 9 ou le minimalisme soyeux et soyeux de l’Odyssée sans fin d’Alto, le OnePlus 9R les gère tous sans effort.

Et il les gère sans couper les coins ronds. La combinaison puissante du processeur et de la RAM signifie que le OnePlus 9R peut gérer même des titres graphiques lourds comme Call of Duty et Genshin Impact sans réduire la qualité graphique ou les fréquences d’images. Quel que soit le jeu que vous téléchargez sur ce téléphone, vous pouvez être sûr d’obtenir une expérience de jeu riche. Et dans les rares cas où vous pensez que le jeu pourrait s’améliorer un peu ou que vous voulez juste vous assurer que tout est parfait (pensez à des sessions Call of Duty compétitives intenses avec des amis), alors vous pouvez invoquer le mode Pro, ce qui rend Assurez-vous que toutes les ressources sont concentrées sur le jeu en cours, et un mode avancé Ne pas déranger maintient les appels et les notifications à distance, vous permettant de vous concentrer sur l’élimination de l’ennemi.

S’attaquer aux ennemis est bien sûr une expérience en soi. Que vous soyez là-bas avec votre arme dans le monde riche en détails et en graphismes de Call of Duty, ou dans le monde plus frénétique de BGMI, ce que vous remarquerez, c’est le fait que vous ne faites pas que jouer au jeu, vous le ressentez réellement. Et c’est parce que le OnePlus 9R prend en charge Dolby Atmos et également des haut-parleurs stéréo. En conséquence, l’action vous enveloppe littéralement – vous pourriez entrer dans une pièce déserte dans BGMI et entendre soudainement les pas d’une autre personne même si vous ne pouvez pas les entendre. De même, lorsque vous courez à travers le paysage dans Genshin Impact, vous pouvez réellement entendre le bruissement de l’herbe contre vos pieds. Il ne s’agit pas seulement de sons dans le jeu, cependant. Les partitions de fond des jeux sont également incroyables – la bande-son douce d’Alto’s Odyssey vous donne une sensation presque zen lorsque vous guidez votre personnage à travers la neige, tandis que la musique effrayante de The Room vous enverra des frissons dans le dos, et vérifiez la porte ! C’est littéralement comme si vous étiez au milieu d’un paysage sonore 3D.

Le moteur linéaire à axe X, qui vous permet de ressentir différents événements, en émettant des vibrations d’une manière qui correspond aux événements du jeu, rend l’expérience encore plus immersive. Une explosion dans Call of Duty sera différente d’une rafale de coups de feu dans GGMI, et lorsque vous prenez un virage serré dans Asphalt, vous ne verrez pas seulement votre voiture tourner, mais vous la sentirez également. C’est un tout nouveau niveau d’expérience sensorielle.

Et donner vie à tout cela est l’écran AMOLED Full HD+ Fluid de 6,55 pouces. Qu’il s’agisse du monde fantastique de Genshin Impact, des neiges douces d’Alto’s Odyssey ou des détails rugueux des bâtiments brisés et en feu dans Call of Duty, vous vous sentez littéralement transporté là où se déroule l’action. Grâce à un niveau de luminosité maximal de 1 100 nits et à 8 192 niveaux de luminosité automatique, vous pouvez jouer dans pratiquement toutes les conditions d’éclairage. Vous pouvez même vérifier la lunette de votre arme en plein soleil lors d’une session Call of Duty et prendre une photo nette. De plus, l’écran émet moins de lumière bleue, ce qui facilite également la tâche de vos yeux.

Le gameplay lui-même est beaucoup plus fluide sur le OnePlus 9R. Le taux d’échantillonnage de 240 Hz de l’écran signifie que le téléphone peut répondre à chaque contact beaucoup plus rapidement, ce qui est mis en évidence lorsque vous affrontez la concurrence dans Call of Duty et BGMI. Des jeux comme Call of Duty et BGMI nécessitent de toute façon que vous utilisiez plusieurs doigts en même temps, un doigt contrôlant le mouvement, un autre vous permettant de regarder autour de vous et un troisième vous permettant d’utiliser une arme ou un objet. Sur le OnePlus 9R, vous pouvez faire tout cela en même temps sans effort et même plus, car vous pouvez en fait utiliser jusqu’à cinq doigts simultanément sur l’écran.

Toute cette action frénétique avec des graphismes, des vibrations et un son époustouflants feraient transpirer la plupart des téléphones. Ou littéralement chauffer. Mais pas le OnePlus 9R. Le téléphone dispose d’un système de refroidissement multicouche de qualité jeu qui utilise une chambre à vapeur doublée de graphite et de cuivre, ce qui maintient l’appareil au frais, sans affecter les performances. Il n’y a pas moins de 14 capteurs de température sur le téléphone qui surveillent sa température, garantissant que le téléphone reste froid, peu importe à quel point l’action est mouvementée. Nous avons joué à Call of Duty à plein volume et à des réglages élevés pendant plus d’une heure, et bien que nous ayons perdu la vie à plusieurs reprises, le OnePlus 9R n’a jamais perdu son sang-froid. Littéralement.

Le téléphone reste même froid lorsque vous le chargez pendant le jeu. La grande batterie de 4 500 mAh du OnePlus 9R peut vous accompagner pendant des heures de jeu intense. La batterie utilise une conception améliorée à deux cellules pour réduire la vitesse de charge, et le cryptage IC dans le câble permet également de garder une charge plus fraîche et plus sûre même lorsque vous la chargez tout en jouant.

Tout cela fait du OnePlus 9R un champion du jeu dans le vrai sens du terme. C’est ce qui se rapproche le plus d’une console qui est aussi un téléphone. Ou vice versa. Le téléphone est disponible à Rs 36 999 pour la variante 8 Go/128 Go et Rs 40 999 pour la variante 12 Go/ 256 Go, sur OnePlus.in, ainsi que dans les magasins partenaires en ligne et hors ligne de OnePlus et également sur Amazon.

