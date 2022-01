Le OnePlus 9RT est sur le point de devenir international | La technologie

Le dernier téléphone de la société chinoise est sur le marché depuis un certain temps, mais pas sur le marché occidental. On apprend maintenant que dans quelques jours le 9RT devrait atteindre le reste du monde.

Comme vous le savez, OnePlus a lancé son smartphone OnePlus 9RT en Chine en octobre et, trois mois plus tard, nous avons enfin la confirmation qu’il se mondialise.

La division indienne de la marque a publié un code Morse sur Twitter avec le message : Préparez-vous à déchiffrer la grandeur. Très vite! Et après un rapide déchiffrement, le code révèle que ce qu’ils avaient écrit en morse était simplement le OnePlus 9RT.

Pour vous rafraîchir la mémoire, malgré le fait que nous ayons déjà parlé du terminal il y a quelques mois, le OnePlus 9RT est un appareil avec Snapdragon 888 et un refroidissement liquide renouvelé.

Préparez-vous à décoder la grandeur. Bientôt ! ​​#NeverSettle pic.twitter.com/kEtiDfAt3e – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 2 janvier 2022

L’écran est AMOLED de 6.62″ avec toutes les technologies typiques du haut de gamme : Prise en charge HDR10 +, prise en charge sRGB et DCI-P3, taux de rafraîchissement de 120 Hz et taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz conçus pour le public le plus gamer.

Le trio de caméras à l’arrière a un potentiel phare avec une caméra principale de 50 Mpx et un capteur Sony IMX7, le deuxième appareil photo est un grand angle de 16 MP tandis que le troisième est un objectif macro classique. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de caméra portrait avec zoom optique.

Ce nouvel appareil de OnePlus vise haut dans le monde Android, avec un processeur Snapdragon 870 et un écran AMOLED à 120 Hz.

Le prix du OnePlus 9RT était d’environ 3 300 yuans (environ 450 euros) lors de son lancement en Chine. Mais lors de son lancement mondial, nous nous attendons à des ajustements classiques du marché. Selon les experts, nous ne devrions pas nous attendre à moins de 549 € ici en Europe.

Si vous envisagez de changer de mobile et que vous souhaitez un téléphone haut de gamme mais abordable, ce OnePlus 9RT est l’un des smartphones les plus conseillés en raison de ses caractéristiques techniques. Nous sommes impatients de l’analyser.