Le OnePlus 9RT quitte enfin la Chine ce mois-ci

TL;DR

OnePlus lance le OnePlus 9RT en Inde le 14 janvier 2022. Jusqu’à présent, le 9RT n’était disponible qu’en Chine. On ne sait pas si le téléphone touchera d’autres pays, mais c’est peu probable.

Vers la fin de 2021, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé qu’il n’y aurait pas de téléphone de la série T dans la série OnePlus 9. Cependant, il ne devait parler que du téléphone phare, car la société a sorti un modèle de la série T dans sa Chine natale.

Ce téléphone est le OnePlus 9RT, un riff subtil étrange sur le OnePlus 9R exclusif à l’Inde. Maintenant, la société se prépare à amener le 9RT en Inde.

Notre avis : Le OnePlus 9R

Le 14 janvier 2022, à 17 h 00 IST (6 h 30 HE), OnePlus annoncera le déplacement du téléphone en Inde. À en juger par l’annonce sur son site Web, il lancera également la disponibilité en Inde des OnePlus Buds Z2 lors de ce même événement.

Étant donné que le OnePlus 9R était exclusif à l’Inde, nous ne nous attendons pas à ce que le OnePlus 9RT s’aventure dans d’autres pays. Cependant, l’entreprise est actuellement dans un état de flux qui rend ses mouvements imprévisibles, il n’est donc pas totalement exclu de penser qu’elle pourrait se rendre en Europe ou dans d’autres régions. Il est à peu près certain qu’il n’arrivera pas aux États-Unis, cependant.

Nous ne connaissons pas non plus beaucoup d’autres détails sur le lancement de ce téléphone en Inde. Combien ça coûtera? Aura-t-il Android 11 ou Android 12 ? Les spécifications et les options de couleur seront-elles les mêmes ? Il faudra attendre le 14 janvier pour connaître les réponses !

commentaires