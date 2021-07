Le OnePlus Buds Pro arrive, le premier casque haut de gamme de la firme

22/07/2021 à 17h42 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

La firme avait plus de surprises à nous offrir en plus de ce OnePlus Nord 2 dont nous avons parlé précédemment et dans notre analyse. Et c’est qu’après avoir lancé au public le OnePlus Buds et Buds Z, la société franchit une nouvelle étape pour présenter ses premiers écouteurs haut de gamme. On parle de la OnePlus Buds Pro, dont nous connaissons toutes ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

Fer de lance, OnePlus est fier de proposer ces écouteurs dotés suppression adaptative du bruit. Cela signifie que le niveau d’annulation est automatiquement ajusté en fonction des conditions environnantes, offrant ainsi une expérience sans distraction. Chaque casque a également trois micros Ils filtrent les niveaux de bruit jusqu’à 40 dB. Ce type de technologie garantira également que nos appels sont entendus clairement et sans problème.

De plus, les OnePlus Buds Pro sont standard calibrés avec son mode Identifiant audio, qui s’adapte aux sensibilités de chaque utilisateur. Avec ses pilotes dynamiques de 11 mm et sa compatibilité Dolby Atmos, tout indique que la qualité audio sera plus qu’à la hauteur. Parallèlement à tout cela, les OnePlus Buds Pro ont un autonomie de la batterie jusqu’à 38 heures grâce à son boîtier de charge et jusqu’à 10 heures avec une charge d’aussi peu que 10 minutes. Ceux-ci sont compatibles avec Bluetooth 5.2, et avec le mode Pro Gaming activé, ils ont une latence de 94ms.

Les OnePlus Buds Pro seront disponibles en noir et blanc à partir de la prochaine 25 août et encore prix de 149 €. Les réservations débuteront le 18 août.