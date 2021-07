Le OnePlus Nord 2 5G arrive le 22 juillet – et vous pouvez regarder le lancement gratuitement !

Comme son prédécesseur, le Nord 2 5G est livré avec un écran de premier ordre – un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une certification HDR 10+.

Le 22 juillet verra le lancement d’un nouveau Nord. Et vous pouvez faire partie de l’événement. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et un appareil capable de naviguer sur le Web. Eh bien, c’est si typiquement OnePlus, n’est-ce pas ? C’était la marque qui avait fait des lancements en ligne une chose en 2015, alors qu’il n’y avait pas de pandémie. OnePlus a toujours pensé qu’il fallait que ses fans soient étroitement associés à ses produits, c’est pourquoi tant de lancements de la marque sont en ligne et en direct.

Le OnePlus Nord 2 5G devrait être lancé le 22 juillet. Et la curiosité pour le téléphone est grande. Avec raison. Après tout, le Nord original lancé l’année dernière a vu OnePlus redéfinir littéralement le segment intermédiaire haut de gamme du marché des smartphones. Lancé avec des fonctionnalités étonnantes à un prix étonnamment abordable, le Nord était l’un des téléphones les plus vendus de son segment. Et le Nord 2 5G semble prêt à suivre ses traces à cet égard.

Comme son prédécesseur, le Nord 2 5G est livré avec un écran de premier ordre – un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une certification HDR 10+. Ensuite, il y a un triple arrangement de caméra AI à l’arrière et en tête du peloton se trouve le même capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels qui a été vu dans la série premium OnePlus 9. Et puis il y a l’âme du téléphone – le processeur spécial MediaTek Dimensity 1200 AI.

Ce processeur fait du Nord 2 5G une bête très spéciale en effet. Car il a été développé à la fois par OnePlus et MediaTek, ce qui signifie qu’il fonctionne différemment des autres puces MediaTek Dimensity 1200 “de routine” trouvées sur d’autres téléphones, avec toute la magie de l’IA à bord. Et cette différence apparaît au premier plan au moment où vous allumez le téléphone. Cet écran AMOLED prend une toute nouvelle dimension grâce à des fonctionnalités telles que AI Resolution Boost et AI Color Boost. Prenez une photo à l’aide de cet énorme capteur Sony à l’arrière et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle l’image est traitée, contre le résultat de la collaboration entre OnePlus et MediaTek.

Bien sûr, le Nord 2 5G bénéficie également de fonctionnalités telles que l’amélioration des photos par IA, l’amélioration des vidéos par IA et Nightscape, qui sont disponibles pour d’autres appareils exécutant le Dimensity 1200 (sans l’IA, nous insistons). Tout cela dans un design magnifiquement conçu, avec le légendaire OxygenOS 11 super propre prêt à l’emploi avec l’assurance de deux mises à jour Android majeures et de trois ans de mises à jour de sécurité, et une charge encore meilleure que sur le Nord d’origine (qui prenait en charge Warp Charge, d’ailleurs, vous pouvez imaginer !).

Même si l’intérêt pour le lancement grandit, OnePlus a également lancé les défis Fast & Smooth AR sur nord-ar.oneplus.com/nord-2-5g, donnant à des milliers d’utilisateurs la possibilité de gagner des prix chaque jour, et même d’avoir un essayer d’obtenir le OnePlus Nord 2 5G lui-même,

.

Il est peu probable que le lancement lui-même ressemble à un autre. Comme OnePlus l’a dit dans une vidéo de présentation (youtu.be/yGqUCL-oNBc) :

“Qu’est-ce que vous attendiez? Une vidéo d’annonce banale ? Un col roulé et une paire de lunettes ?

La marque a clairement laissé entendre qu’il ne s’agirait pas d’une présentation de routine. Eh bien, ce n’est que justice. Après tout, c’est une marque qui ne s’installe jamais. Et le Nord 2 5G n’est pas un appareil de routine. La meilleure partie est que vous pouvez participer à tout le plaisir (il y en aura beaucoup) et à l’excitation (il y en aura encore plus), sans aucun frais. Vous pouvez suivre le lancement du Nord 2 5G sur YouTube le 22 juillet sur la chaîne officielle OnePlus Nord sur YouTube sur youtube.com/watch?v=tlWTY9_cAJg et également sur la chaîne YouTube OnePlus India sur youtube.com/watch?v= JqVwL8z68TY.

Comme nous l’avons dit plus tôt, tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et un appareil pouvant accéder au Web.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.