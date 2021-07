Le OnePlus Nord 2 5G sera présenté le 22 juillet : c’est tout ce que l’on sait à ce jour | La technologie

C’est officiel : la présentation du OnePlus 2 Nord 5G aura lieu le 22 juillet. Nous vous disons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau milieu de gamme OnePlus.

On savait déjà que le successeur du OnePlus Nord était en route. La marque, qui fusionne désormais davantage avec Oppo, a confirmé l’existence du terminal par hasard il y a quelques semaines, et vient d’annoncer la date de présentation du OnePlus Nord 2 5G.

Spécifique, Le lancement de l’appareil aura lieu le 22 juillet à un moment qui est toujours en attente de confirmation, et l’événement peut être vu en ligne. Si vous le souhaitez, le constructeur a créé une page où vous pouvez vous inscrire pour être tenu au courant de l’actualité.

Mais, Que savons-nous à ce jour sur le OnePlus Nord 2 5G ? Le design et les caractéristiques du terminal ont été révélés il y a quelques jours à travers une fuite, mais nous allons commencer par passer en revue les informations officielles publiées par la marque.

OnePlus a confirmé que le cerveau sera un chipset MediaTek Dimensity 1200-AI que la marque a conçu en collaboration avec MediaTek pour intégrer une série de fonctions basées sur l’IA.

Pour le moment, ils n’ont pas voulu donner trop de détails sur ces fonctions, mais ils ont avancé certaines choses.

On sait que Le OnePlus Nord 2 5G sera livré avec une caméra premium alimentée par l’IA capable d’ajuster les paramètres photographiques en fonction du type de scène. Dans le cas des vidéos, il permet des effets HDR en direct et en temps réel pendant l’enregistrement.

L’affichage bénéficiera également des fonctions d’IA de ce SoC. Les principales améliorations incluent l’optimisation de la résolution vidéo, le contrôle dynamique de la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage environnantes ou la conversion automatique de la plage dynamique standard à la plage dynamique élevée.

Le MediaTek Dimensity 1200-AI se distingue également par ses capacités de jeu. Grâce à la faible latence et à la prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé, il offre des jeux plus rapides et plus fluides.

OnePlus Nord 2 5G: Caractéristiques et spécifications rumeurs

C’est de là que viennent les informations officielles, mais à travers des rumeurs on peut se faire une idée des fonctionnalités possibles du OnePlus Nord 2 5G.

On dit qu’il sera équipé d’un Écran FullView AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le SoC sera accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, et peut ne pas être extensible à l’aide d’une carte microSD.

Selon les rumeurs, il aura trois caméras : un capteur principal de 50 Mx, un secondaire de 8 Mpx et un tiers de 2 Mpx. La caméra frontale aura 32 Mpx. La batterie aura une capacité de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W ou 65 W.

Il ne nous reste plus qu’à attendre quelques semaines jusqu’au 22 juillet prochain pour vérifier si les informations divulguées sont correctes.