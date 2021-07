Le OnePlus Nord 2 5G surfe sur l’IA et la RA

OnePlus a une formidable expérience en réalité augmentée, qui permet notamment aux utilisateurs de découvrir ses produits dans l’espace AR.

Un nouveau OnePlus arrive bientôt en ville. Et ça vient du côté Nord. Oui, après le succès du Nord 5G en 2020 et du Nord CE 5G lancé cette année, OnePlus nous propose désormais la suite du Nord original, le Nord 2. Bien sûr, comme ce téléphone vient de OnePlus, il y a plus à faire. Nord 2 5G qu’une simple fiche technique impressionnante et un design accrocheur (c’est un peu évident quand il s’agit de OnePlus maintenant).

Cette fois-ci, le processeur alimentant le Nord 2 5G est à l’honneur. Le cœur du OnePlus Nord 2 5G est un processeur phare, le MediaTek Dimensity 1200-AI. Notez bien le nom, pas le MediaTek Dimensity 1200, mais le 1200-AI. L’IA n’est pas seulement un baratin marketing. OnePlus et MediaTek ont ​​en fait travaillé ensemble sur cette version du chipset, et le résultat est une performance qui promet d’être très différente de celle observée sur tout autre appareil fonctionnant sur le même chipset.

Et cette collaboration au-dessus de l’architecture Open Resource de MediaTek a abouti à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA (d’où le nom du chipset), qui seront toutes visibles sur le Nord 2 5G. Ce n’est pas un lien qui peut être mesuré en termes de références ou de notes – non, l’impact du lien se fait sentir lorsque vous utilisez le Nord 2. Cela commence par l’affichage. Des fonctionnalités telles que AI Resolution Boost et AI Color Boost donnent une toute nouvelle dimension au déjà formidable écran AMOLED de 6,43 pouces du Nord 2 5G, qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, tandis que les appareils photo du Nord 2 5G (démarrés par le formidable capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels – le même que sur la série premium OnePlus 9) sont dotés de fonctionnalités telles que l’amélioration de la photo AI, l’amélioration de la vidéo AI et Nightscape Ultra, qui sont vues sur autres appareils alimentés par Dimensity 1200, l’expérience de la photographie semble beaucoup plus vive. C’est parce que le travail collaboratif entre OnePlus et MediaTek a permis au téléphone d’améliorer les vitesses de traitement des photos et la stabilisation d’image. Bien sûr, s’agissant d’un produit OnePlus, il y a de la poussière magique AR saupoudrée sur tout le lancement., OnePlus a un bilan formidable en réalité augmentée, ce qui inclut de permettre aux utilisateurs de découvrir ses produits dans l’espace AR. Et pour marquer le lancement du Nord 2 5G, la marque Never Settling a sorti les challenges Fast & Smooth. Ce sont des jeux AR intelligemment conçus qui nécessitent une bonne dose de concentration et de volonté. Du 12 au 30 juillet, on peut participer au 90Hz Pinball Challenge dans lequel vous naviguez sur une voie rapide et fluide et atteignez un score de 90 Hz dans un temps spécifié. Autre défi, le One Day Power Challenge sera disponible du 22 au 30 juillet. Votre tâche ici sera de recharger trente téléphones dans le temps imparti. Participer est aussi simple que de se rendre sur nord-ar.oneplus.com/nord-2-5g sur votre téléphone. Vous n’avez pas besoin de télécharger d’application et il n’y a pas non plus de tutoriel étape par étape – les jeux sont simples, immersifs et intuitifs. Et il ne s’agit pas seulement de s’amuser – ceux qui vont assez loin auront une chance de prendre participer à un cadeau spécial. Les gagnants seront choisis chaque jour, et il y aura plus de deux mille gagnants au total du 12 au 30 juillet. Parmi la multitude de récompenses, il y a une chance de gagner un tout nouveau Nord 2 5G. Vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez – il n’y a aucune restriction. Tant que vous avez plus de dix-huit ans et que vous résidez au Royaume-Uni, en Europe ou en Inde, vous pouvez jouer. Et rejouer. Autant de fois que vous le souhaitez. Tout comme le Nord 2 5G. Pas de restrictions. Juste beaucoup d’innovation et de puissance.

