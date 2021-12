Le OnePlus Nord 2 CE passera soi-disant à un processeur MediaTek

Tout comme pratiquement tous les autres téléphones Nord

La gamme relativement nouvelle de OnePlus de bas à milieu de gamme, la série Nord, se compose de quelques téléphones intéressants, en particulier lorsque vous regardez les produits légèrement plus chers. Le OnePlus Nord, le Nord 2 et le Nord CE offrent tous un très bon package lorsque vous ne vous souciez pas trop de l’appareil photo, et il semble que OnePlus souhaite présenter un successeur au CE le plus tôt possible. Selon 91mobiles, le Nord 2 CE est censé être lancé au début de 2022, et il semble qu’il soit passé de Qualcomm à MediaTek en ce qui concerne le processeur, dans la lignée du reste de la série.

Le OnePlus Nord 2 CE n’est actuellement connu que sous son numéro de modèle IV2201 ou son nom de code Ivan, mais il est probable qu’il conservera son surnom familier de CE quelque part. Ivan n’est pas vraiment différent du Nord CE, n’apportant que quelques améliorations clés au package. Si l’on en croit la fuite, elle est livrée avec un écran OLED de 6,4 pouces 90 Hz de taille similaire, une configuration familière de caméra arrière 64MP/8MP/2MP, jusqu’à 128 Go de stockage et jusqu’à 12 Go de RAM, et une batterie de 4 500 mAh qui est capable de charger plus rapidement que le CE d’origine (65W contre 30W). La différence la plus importante est l’abandon du Snapdragon 750G, OnePlus étant censé opter pour le MediaTek Dimensity 900, que nous avons déjà vu dans l’Oppo Reno7 SE.

Comme son prédécesseur, le CE 2 devrait conserver sa prise casque, mais il semble qu’il n’obtiendra pas non plus le curseur d’alerte emblématique pour basculer rapidement entre les modes de notification. Comme c’est le cas pour tout prochain téléphone OnePlus, le CE 2 passe également à la version logicielle unifiée d’Oppo et OnePlus, Oxygen OS 12, qui ne nous enthousiasme pas trop.

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’images ou de rendus nous donnant une idée à quoi ressemblera le CE 2, mais nous nous attendons à ce qu’il soit conforme à la conception générale du Nord 2 et du OnePlus 9, si l’on en juge par l’histoire. .

Selon 91mobiles, le OnePlus Nord 2 CE devrait être dévoilé en janvier ou février 2022 en Inde, et il aurait probablement une date de lancement similaire dans le monde. La source de la publication affirme que le téléphone coûtera entre 24 000 et 28 000 Rs, soit environ 317 $ et 370 $, mais comme toujours, gardez à l’esprit que les prix ne se traduisent jamais directement sur les marchés. On ne sait toujours pas si le CE 2 fera le saut aux États-Unis, où les modèles Nord haut de gamme n’étaient pas disponibles jusqu’à présent.

