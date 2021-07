Le OnePlus Nord 2 pourrait venir avec une mise à niveau de caméra assez impressionnante

Le OnePlus Nord 2 arrive bientôt, et plus d’informations sur le prochain smartphone continuent de tomber avant l’annonce complète. La dernière information suggère que le Nord 2 viendra avec une mise à niveau impressionnante de l’appareil photo qui pourrait le placer au sommet comme l’un des meilleurs téléphones Android bon marché sur le marché cette année.

La rumeur court depuis un certain temps que le OnePlus Nord 2 sera équipé d’un triple réseau de caméras, avec le capteur principal à 50MP. Leaker Ishan Agarwal suggère maintenant que le capteur sera le même Sony IMX766 que celui utilisé dans les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

OnePlus Nord 2 5G proposera une configuration triple caméra. Le capteur principal est un Sony IMX766 50MP avec OIS.

C’est le même que celui présent dans OnePlus 9/9 Pro & OPPO Find X3 Pro.#OnePlusNord2 #OnePlusNord pic.twitter.com/YE97Cu0RbI – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 13 juillet 2021

Dans les produits phares OnePlus, ce capteur est utilisé pour les appareils photo ultra-larges, bien que la qualité des images rivalise avec les meilleurs téléphones Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Harish Jonnalagadda a déclaré dans sa critique du OnePlus 9 Pro que l’appareil photo ultra-large “est le meilleur que vous puissiez trouver sur n’importe quel téléphone aujourd’hui. L’objectif prend le même calibre de photos que l’appareil photo principal 48MP, et les prises de vue résultantes n’ont pas toute distorsion en barillet.”

Daniel Bader a semblé impressionné par la qualité de l’IMX766 dans son test OPPO Find X3 Pro, qui est utilisé dans l’appareil photo principal. “Des scènes HDR difficiles en extérieur aux tout-petits se déplaçant à l’intérieur, le Find X3 Pro a réussi à prendre une bonne photo dans presque toutes les situations.”

Deux critiques brillantes du capteur suggèrent que le Nord 2 pourrait être doté d’impressionnantes côtelettes de caméra, du moins pour le tireur principal. Bien sûr, le matériel de la caméra ne raconte pas toute l’histoire en ce qui concerne la sortie, mais c’est un bon point de départ.

Le téléphone aura également des caméras 8MP et 2MP, très probablement des capteurs ultra-larges et de profondeur, respectivement. L’avant comportera une seule caméra perforée à 32MP, ce qui a été encore corroboré par les nouveaux rendus révélés par Agarwal (via 91mobiles).

