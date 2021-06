Le OnePlus Nord N200 5G, l’appareil le moins cher de la firme, est montré dans sa première image

07/06/2021 à 19:09 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis quelques mois, nous connaissons la nouvelle famille d’appareils haut de gamme de OnePlus, ceux-ci étant les OnePlus 9 et 9 Pro. En outre, la société a également publié le Nord CE 5G, étant sa proposition dans le milieu de gamme. Cependant, ce n’est pas tout, puisque comme cela s’est produit l’année dernière et il semble que ce sera ce à quoi la firme sera habituée aujourd’hui, il y aura plus d’appareils. Nous parlons de Nord N200 5G, successeur direct du N100 et qu’il s’agit de la proposition la plus économique de la firme.

Grâce à PCMag, nous avons pu découvrir quelques détails de ce nouveau terminal, dont la conception est tout à fait conforme à ce que nous avons vu récemment. L’image que vous pouvez voir sur ces lignes serait la conception de ce terminal, avec un triple système de capteurs et une caméra frontale dans la partie supérieure gauche du panneau. Un autre des points forts de ce nouveau modèle est votre amélioration à l’écran. Et c’est que même si c’est une taille un peu plus petite (6,49 pouces), fera le grand saut en 1080p par rapport au 720p du N100. La firme continuera également à miser sur la 90 Hz fréquence sur l’écran, et tout indique que leurs caméras auront un capteur principal de 48MP.

Pour le moment, OnePlus n’a pas voulu donner plus d’informations sur les spécifications techniques du téléphone en dehors de son prix. Et c’est que le terminal coûtera environ 250 dollars et il arriverait au cours de cette même année. Nous attendrons plus de détails à ce sujet.