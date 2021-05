Le OnePlus Nord N200 se fait taquiner, pourrait être le téléphone 5G le moins cher de l’entreprise

OnePlus a taquiné le lancement du dernier smartphone Nord N pour les États-Unis.Le OnePlus Nord N200 5G devrait être le smartphone 5G le plus abordable de la société, après le budget OnePlus Nord N100.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, n’a divulgué aucun détail sur l’appareil, mais seulement que la société «s’est engagée à rendre l’expérience 5G plus accessible que jamais». Le OnePlus Nord N100 actuel se trouve sous le OnePlus Nord N10 5G et est actuellement le modèle le moins cher de la société, bien qu’il ne dispose pas de connectivité 5G. En supposant que OnePlus n’augmente pas beaucoup le prix, son successeur pourrait devenir l’un des meilleurs téléphones Android à moins de 200 $.

OnePlus a également taquiné son prochain Nord CE 5G, qui sera lancé en Europe et en Inde le 10 juin, mais n’a pas précisé de date de lancement pour le Nord N200 5G, à destination des États-Unis et du Canada. Dans le message du forum, Lau a déclaré: “Veuillez rester à l’écoute pour plus de nouvelles sur l’annonce officielle du lancement.”

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En octobre dernier, le Nord N100 original a fait ses débuts en Europe en tant qu’alternative moins chère au OnePlus Nord. Malheureusement, le smartphone n’a été prévu qu’une seule mise à niveau majeure du système d’exploitation, mais malgré cela, il s’est vendu étonnamment bien après ses débuts aux États-Unis en janvier. Cela dit, il sera curieux de voir comment OnePlus aborde sa politique de mise à jour avec ce modèle à venir.

Certains des meilleurs téléphones Android bon marché ont été promis au moins trois ans de mises à niveau du système d’exploitation, en particulier ceux de Samsung. OnePlus gagnerait à suivre cet exemple avec ses propres appareils, bien que la société ait déjà du mal à mettre à jour ses derniers produits phares vers la version bêta d’Android 12.

Valeur 5G

OnePlus Nord N10 5G

Une bonne option pour les enfants

Le OnePlus Nord N10 5G est une bonne option pour tous ceux qui recherchent une option 5G abordable. Il dispose d’un grand écran de 60 Hz pour des animations plus fluides, de 128 Go de stockage extensible pour toutes vos photos et vidéos et d’une charge rapide de 30 W pour une recharge rapide.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protecteur d’écran nécessaire

Ces protecteurs d’écran garderont votre OnePlus Nord N10 en beauté

Le OnePlus Nord N10 est un appareil assez intéressant qui vise à prendre une place parmi les meilleurs téléphones Android bon marché. Mais comme c’est le cas avec tout nouveau téléphone, vous voudrez le garder protégé. Au lieu de vous demander quelle marque est la plus fiable, consultez notre liste des meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N10.