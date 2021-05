Le OnePlus TV pourrait arriver très prochainement en Europe | La technologie

OnePlus envisage de commercialiser son téléviseur sur le marché européen, nous parlons du OnePlusTV avec une résolution de 55 pouces et 4K.

Il y a un an, OnePlus a annoncé qu’il préparait une télévision, la nouvelle a pris beaucoup d’entre nous par surprise car la société était connue pour les téléphones mobiles et non pour les produits ménagers. Après la présentation, la télévision a été oubliée en Europe car elle n’était commercialisée qu’en Chine et en Inde.

OnePlus semble préparer l’arrivée de ce téléviseur sur le marché européen ou, du moins, c’est ce que disent les sources de WinFuture. C’était Pete Lau qui aurait dit aux médias qu’ils se préparaient à entrer sur le marché européen de la télévision.

La vérité est qu’aujourd’hui, il n’est pas surprenant que OnePlus lance des téléviseurs, car il dispose même d’une smartwatch et d’un bon nombre d’appareils mobiles alors qu’il y a quatre ans, ils ne faisaient qu’un lancement annuel.

Le téléviseur OnePlusTV monte un panneau QLED Avec une technologie très similaire à celle des téléviseurs Samsung, il a 55 pouces et la résolution est de 4K. En termes de certifications, il prend en charge HDR10 + et Dolby Vision, donc le contenu avec une plage dynamique élevée sera agréable.

En plus du panneau et de la technologie d’affichage, l’arrière comprend une barre de son intégrée qui se déplie en cas de besoin. Cette barre de son est évaluée à 50 W et dispose de huit haut-parleurs en plus de la certification Dolby Atmos. pour générer un son surround. Le logiciel utilisé par ce téléviseur est Android TV et il est compatible avec Alexa et l’Assistant Google.

Pour le moment, nous ne connaissons pas le prix de la télévision en Europe, ni la date exacte de l’arrivée de ce produit sur nos côtes. En principe, il devrait avoir un prix assez compétitif pour pouvoir prendre pied dans un secteur aussi compliqué et dans lequel les options de TCL, Samsung, Sony, LG et Xiaomi se disputent chaque jour.