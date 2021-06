Le OnePus Nord 2 dévoile son design et ses fonctionnalités dans une fuite | La technologie

Une fuite nous laisse le design et les caractéristiques possibles du OnePlus Nord 2, le mobile avec lequel la marque espère conquérir le milieu de gamme. On vous dit tout ce qu’on sait sur ce terminal en ce moment.

Que le successeur du OnePlus Nord soit en route n’est un secret pour personne. La marque a accidentellement confirmé son existence il y a quelques semaines, mais pour le moment on ne savait pas à quoi elle ressemblerait ni quelles pourraient être ses caractéristiques.

Désormais, le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer, plus connu sous le nom d’OnLeaks, et le média spécialisé 91Mobiles viennent de révéler la conception et les spécifications clés du OnePlus Nord 2. Nous allons passer en revue tous les détails qui ont été publiés dans cette fuite.

Au niveau du design, comme on peut le voir dans les rendus, le OnePlus Nord 2 hérite des lignes esthétiques de la série OnePlus 9. Sur le devant on a un Écran FullView FHD + AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans le coin supérieur droit, nous pouvons voir le trou qui abrite la caméra frontale. Le capteur d’empreintes digitales sera situé sous le panneau.

A l’arrière on voit le module triple caméra avec le même aspect que le OnePlus 9. Selon le rapport, ses dimensions seront d’environ 160 x 73,8 x 8,1 mm.

Le cerveau du OnePlus Nord 2 sera un SoC MediaTek Dimensity 1200, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La mémoire peut ne pas être extensible via une carte microSD.

Le nouveau mobile milieu de gamme pour les masses de OnePlus dispose d’un écran AMOLED de 6,43″, Snapdragon 750G et d’un appareil photo 64MP avec enregistrement 4K.

Le matériel photographique sera composé (toujours en fonction de la filtration) par trois caméras arrière avec un capteur principal de 50MP, un objectif secondaire de 8MP et un troisième capteur de 2MP. La caméra frontale sera de 32 Mpx. Côté autonomie, le OnePlus Nord 2 aura une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 30 W voire 65 W.

Comme toujours lorsque nous parlons de fuites, pour le moment, nous ne pouvons rien tenir pour acquis et nous devons prendre ces informations avec prudence. Si les rumeurs sont vraies la présentation du OnePlus Nord 2 aura lieu en ce mois de juillet, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour voir ce qui est vrai dans ces données.